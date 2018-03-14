Кандидат на пост главы ЦРУ Джина Хэспел руководила тайной тюрьмой в Таиланде, где пытали арестантов
Она лично присутствовала на допросах. Одного подозреваемого в терроризме били головой об стену. Другого подвергали пытке водой, имитирующей утопление, больше 80 раз, пока сотрудники не пришли к выводу, что у него нет ценной информации. Об этом пишет газета «Вашингтон экзаминер» со ссылкой на рассекреченные документы ЦРУ. Накануне Дональд Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил на его место директора ЦРУ Майкла Помпео. А спецслужбу может возглавить Джина Хэспелл.
Комментарии8
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liquidsky__ 14 марта 2018 | 05:15
Как-то гуманней один раз замочить в сортире, чем 80 раз в него макать.
liquidsky__ 14 марта 2018 | 05:30
liquidsky__: даже гуманее, конечно
ovrag 14 марта 2018 | 05:32
liquidsky__: В обоих случаях гуманитарный подход.
ha12raz 14 марта 2018 | 05:17
Если еще и воровала, то наш человек.
bervalano 14 марта 2018 | 05:29
Бойтесь!
tovarich67 14 марта 2018 | 05:48
Да это просто гуманнная бабуся. Ейбы на практику к нашим мусорам. Поучилась бы пользоваться черенком от швабры. Бутылкой шампанского. Противогазом. Узнала что такое ласточка. А об стену головой это рутина. Так любой дурак умеет. То ли дело шампанское!!!! Визитная карточка рашен полицаев. Так что цру это сборище интеллигентов в сравнение с рашен полицистами
ostapbey 14 марта 2018 | 05:58
Вот сатрапы!!!
А наш то мирный был до президентства.
Сельским клубом наводил в дорфе.
Даже.
j_partizan 14 марта 2018 | 06:03
Джина Хэспел руководила тайной тюрьмой в Таиланде
_______
Следы преступлений ведут в Вашингтон. Однако, многие упорно ищут следы Москвы.
Воровство и предательство интересов страны - это как раз в Москве, всё остальное не характерно.