Центризбирком нашел среди избирателей два миллиона мертвых душ
Это сообщила в эфире «Эха Москвы» глава ЦИКа Элла Памфилова. По ее словам, всего избирателей в стране 107 миллионов. Памфилова также подчеркнула, что гражданин может получить сколько угодно талонов для голосования не по месту регистрации, но фиксируется только первое заявление, а остальные идут в мусор. Накануне Алексей Навальный предположил, что такие талоны дают возможность для массовых фальсификаций на выборах.
Политик сегодня будет гостем нашего эфира после 20 часов.
Комментарии9
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democ 14 марта 2018 | 05:10
Мёртвые души Панфиловой - это мелочь. Настоящие "мёртвые" души это те, кто останется 18 марта на диване. Их "голоса" будут использованы по назначению.
brandfa 14 марта 2018 | 05:25
democ: голоса тех, кто 18 марта встанет и дивана, придет на участок и проголосует, тоже будут использованы не по назначению. А если в результате нет разницы, то зачем вставать с дивана?
miropajic 14 марта 2018 | 06:18
brandfa: Вы так утверждаете, что прям хочется верить, особенно ленивым! Давайте, лежите на диване, может что изменится в стране! наивно...
anemon 14 марта 2018 | 05:34
Это признание - компенсация намечающихся массовых нарушений на предстоящих выборах. Не зря "работу" Памфиловой и оценили высоко - полляма в месяц, не считая прочих, полагающихся госслужащему такого ранга, ништяков. Рада стараться!
tovarich67 14 марта 2018 | 05:42
anemon: это не признание. Это такой ловкий откоряк. Типа есть такая лазейка но при честной работе Местныз комиссий это не сработает т.к мы вмегда ща закон. А если будут приписывать то это гады на местах. А мы то все в белом. И оповестили о том что есть такой вариант вбросов. Ну не сама же она будет подделывать явку? Это на местах. А там иди найди кто сфальсифицировал. И вообще весь этот балаган не выборы а спецоперация по продлению времени правления путинистам
apontiy 14 марта 2018 | 05:56
А на самом деле их (мертвых душ) - 52 487 325, 8!
ostapbey 14 марта 2018 | 06:04
Два миллиона!!!!
Вот значит на что Кировлес ушел!!!!
На ГРОБЫ!!!
С глазетом..
Даже..
silver1975 14 марта 2018 | 06:05
А того,кто на предыдущих выборах эти души учитывал посадят?
azatjan1 14 марта 2018 | 06:07
Приходишь на любой участок с одним из талонов описанных А. Навальным, - и все в УИКе бросятся искать-проверять общероссийскую базу данных, делать запросы в ЦИК, а не проголосовал ли Пахомов где либо еще? Не смешите мои тапочки, товарищ Памфилова,- выдадут ему бюллетень и он закинет его в урну, пусть не за Путина, но явка будет на три фальшивых бюллетеня больше.