Расследованием смерти в Лондоне соратника Бориса Березовского занимается контртеррористический отдел полиции

Это сообщили ТАСС в Скотленд-Ярде. Бывший топ-менеджер «Аэрофлота» Николай Глушков был найден мертвым в понедельник вечером. По сведениям газеты «Коммерсант», на его шее найдены следы удушения. Было это убийство или суицид, пока неясно.