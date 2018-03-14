Расследованием смерти в Лондоне соратника Бориса Березовского занимается контртеррористический отдел полиции
Это сообщили ТАСС в Скотленд-Ярде. Бывший топ-менеджер «Аэрофлота» Николай Глушков был найден мертвым в понедельник вечером. По сведениям газеты «Коммерсант», на его шее найдены следы удушения. Было это убийство или суицид, пока неясно.
Комментарии6
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dedctolet 14 марта 2018 | 05:20
Следы есть а убийства нет.Это как понимать?
Жертва вроде тоже есть.Значит должен быть убийца.
Нужен срочно Шерлок Холмс,со своей дедукцией
sasha2011 14 марта 2018 | 05:41
Придётся срочно Скотленд-Ярду увеличивать штат, иначе они ме смогут справиться с натиском россиян.
fr_perren 14 марта 2018 | 05:42
Ритуальные убийства,принес скальп-доказал верность(да и место в ГД), мафиозный эпос, а вероятнее своих же пугают фсбшников и олигархов что б заговоры не заговаривали.
leomosk16 14 марта 2018 | 05:46
////....Бывший топ-менеджер «Аэрофлота» Николай Глушков был найден мертвым в понедельник вечером...., на его шее найдены следы удушения. ///
Когда с этих следов сняли отпечатки пальцев, они на 100% совпали одновременно с отпечатками Путина, Лаврова и Маши Захаровой...((((
Спрашивается, а причем здесь Песков?
naturalistik 14 марта 2018 | 05:52
Из текста я понял, что по одной из версий смерти Глушкова (суицид) он САМ СЕБЯ задушил. Или можно как-то еще умереть, оставив на своей шее следу от удушения?!
kochar 14 марта 2018 | 06:00
Если бы не ФСБ то сидели бы без работы английские сыщики,да и вся медиа по всему миру сейчас в шоколаде.
Им бы молиться на наших работодателей, а они вот такие неблагодарные.