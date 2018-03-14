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05:04, 14 марта 2018

Россия не ответила на ультиматум Великобритании

Москва не будет давать разъяснений, пока не получит образцы химического вещества, о котором говорят следователи. Как передает ТАСС, это заявили в посольстве России в Лондоне. Ранее британский премьер Тереза Мэй потребовала от Москвы ответить, каким образом бывший офицер ГРУ был отравлен в Солсбери химическим оружием времен СССР. Российские власти причастность к инциденту отрицают. В Лондоне сегодня обсудят ответные меры.

Комментарии

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prade 14 марта 2018 | 05:20

"Москва не будет давать разъяснений, пока не получит образцы химического вещества"
Во-первых, можно запросить документы следствия по изучению этого химического вещества. Так обычно поступает люди с честными намерениями. Во-вторых, если нужен образец, то иди туда, где производили эту отраву. Благо, что далеко ехать не надо.

costs 14 марта 2018 | 05:30

prade: чичваркин держит все образцы у себя в подвале

kondrakr 14 марта 2018 | 05:21

Отличный ответ. Как говорится: "Мы никогда и не отрицали......" Однако, так или иначе, он развязывает руки Западу на очередной виток прессинга.

arabmot 14 марта 2018 | 05:43

kondrakr: Дебилы, мля!

mexxanikk 14 марта 2018 | 05:28

Англосаксы теперь могут обвинять кого-угодно без доказательств.
Это, извините, бабская истерика, а не серьезная политика...

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zztop1960 14 марта 2018 | 06:01

mexxanikk: Похоже на прощай Совбез ООН и российское право вето

boroda_ 14 марта 2018 | 06:06

zztop1960: Ну помечтай, либероид, может настроение от этого у тебя улучшится.

zztop1960 14 марта 2018 | 06:09

boroda_: Члены Совбеза ООН - США, Франция, Великобритания и КНР могут сказать России до свиданья

prade 14 марта 2018 | 06:12

boroda_:"Ну помечтай, либероид"
Россию из G8 выгнали, из ПАСЕ выгнали. Почему нельзя выгнать из Совбеза ООН?

nf5096004 14 марта 2018 | 06:16

boroda_: это не мечты, а умение за поступком увидеть следствие, которое принесет немало проблем и нам, и нашим детям.

nf5096004 14 марта 2018 | 06:13

mexxanikk: как раз это не истерика, а разумное поведение правительства. уважающего своих граждан и готового их защитить. А вот поведение нашего правительства, подставляющего под удары всех своих граждан, очень трудно охарактеризовать приличным словом. Да и поведение граждан России, которым все это нравится, можно назвать неадекватным.

bervalano 14 марта 2018 | 05:35

не ответила! :-(

fr_perren 14 марта 2018 | 05:37

Химическое оружие времен СССР.Звучит все очень грустно,... где то в космосе летит кабриолет тесла под песню Space oddity, а у нас "novitchok" который на самом деле старичок, и тот же Путин, ничего не меняется.

j_partizan 14 марта 2018 | 05:48

Вся эта история не в пользу Путина, поэтому можно предположить хорошо спланированную провокацию.

ostapbey 14 марта 2018 | 05:55

j_partizan: а инакше как удержишься на берегу Озера?
Вон как "Рыбнадзор" лютует!!!
И сети рвет!!!
Даже..

prade 14 марта 2018 | 06:09

j_partizan: "Вся эта история не в пользу Путина..."
Посмотрите на это в контексте санкций США против друзей миллиардеров Путина. Этим отравлением Путин предупреждает своих: пойдешь против меня - достану даже за границей вместе с членами семьи. Тогда станет ясно, почему именно сейчас отравили бывшего шпиона с семьей.

kondrakr 14 марта 2018 | 06:10

j_partizan: Последние публичные выступления Путина, тоже, не пошли на пользу его репутации. И насчет "пурги", и насчет "у нас есть ТАКИЕ приборы, но мы вам про них не расскажем". Скорее всего, это была провокация пендосов.

komar 14 марта 2018 | 05:51

А что есть такие, которые надеялись на другой ответ?)

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ostapbey 14 марта 2018 | 05:52

И шнурки погладить Лаврову на "скороходах".
Ну и новые лабутены с колготками прислать Машке.
А там подумаем...
Даже.

boroda_ 14 марта 2018 | 06:08

ostapbey: Изображение на нике отражает характеристику пользователя. Остап - мошенник высшей марки.

vaka257 14 марта 2018 | 06:05

ЗачемМоскве образцы веществаё,если всё равно ответит этонемы,унастакогоникогданебыло,этопровокацияанглийскихспецслужб....

tag188 14 марта 2018 | 06:06

Все помнят разъяснения Москвы по сбитому Боингу:
1. Никто его не сбивал, он сам упал!
2. Ладно, сбили, но не Буком!
3. Сбили Буком, но не нашим!
4. Буком, но не мы!
Думаю здесь будет что-то подобное.

kochar 14 марта 2018 | 06:12

Вроде как ответ нашего департамента логичный,но есть нюанс:
Произвели то это химическое вещество у нас в особо засекреченном предприятии.
Значит должна быть запись об утилизации или передаче кому либо.
Понятно что не всё уничтожено и значит кому то передан экземпляр.
Тогда зачем требовать образцы химического вещества?
Или наши хотят узнать как и где прокололись или тянуть волынку.
Первый вариант им не видать как своих ушей,остаётся классический вариант под дурачка.

alex362 14 марта 2018 | 06:13

Не думаю, что кто-либо где-либо сомневался в том, что ответ будет иным. Но вот сейчас будет следующий шаг многоходовочки - ответ Великобритании, НАТО и США вконец оборзевшему завхозу бензоколонки. И, судя по настроениям публики, ответ удивит даже самого завхоза.

eric_cartman1 14 марта 2018 | 06:16

Сейчас в телевизоре начнется:
БандероБританцы, Англофашисты. Великая Россия. Как посмели. Рабы не мы. За две недели Лондон возьмем. Слава вождю. Тьфу!

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