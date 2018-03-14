Россия не ответила на ультиматум Великобритании

Москва не будет давать разъяснений, пока не получит образцы химического вещества, о котором говорят следователи. Как передает ТАСС, это заявили в посольстве России в Лондоне. Ранее британский премьер Тереза Мэй потребовала от Москвы ответить, каким образом бывший офицер ГРУ был отравлен в Солсбери химическим оружием времен СССР. Российские власти причастность к инциденту отрицают. В Лондоне сегодня обсудят ответные меры.