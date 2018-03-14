Россия не ответила на ультиматум Великобритании
Москва не будет давать разъяснений, пока не получит образцы химического вещества, о котором говорят следователи. Как передает ТАСС, это заявили в посольстве России в Лондоне. Ранее британский премьер Тереза Мэй потребовала от Москвы ответить, каким образом бывший офицер ГРУ был отравлен в Солсбери химическим оружием времен СССР. Российские власти причастность к инциденту отрицают. В Лондоне сегодня обсудят ответные меры.
Комментарии25
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prade 14 марта 2018 | 05:20
"Москва не будет давать разъяснений, пока не получит образцы химического вещества"
Во-первых, можно запросить документы следствия по изучению этого химического вещества. Так обычно поступает люди с честными намерениями. Во-вторых, если нужен образец, то иди туда, где производили эту отраву. Благо, что далеко ехать не надо.
costs 14 марта 2018 | 05:30
prade: чичваркин держит все образцы у себя в подвале
kondrakr 14 марта 2018 | 05:21
Отличный ответ. Как говорится: "Мы никогда и не отрицали......" Однако, так или иначе, он развязывает руки Западу на очередной виток прессинга.
arabmot 14 марта 2018 | 05:43
kondrakr: Дебилы, мля!
mexxanikk 14 марта 2018 | 05:28
Англосаксы теперь могут обвинять кого-угодно без доказательств.
Это, извините, бабская истерика, а не серьезная политика...
zztop1960 14 марта 2018 | 06:01
mexxanikk: Похоже на прощай Совбез ООН и российское право вето
boroda_ 14 марта 2018 | 06:06
zztop1960: Ну помечтай, либероид, может настроение от этого у тебя улучшится.
zztop1960 14 марта 2018 | 06:09
boroda_: Члены Совбеза ООН - США, Франция, Великобритания и КНР могут сказать России до свиданья
prade 14 марта 2018 | 06:12
boroda_:"Ну помечтай, либероид"
Россию из G8 выгнали, из ПАСЕ выгнали. Почему нельзя выгнать из Совбеза ООН?
nf5096004 14 марта 2018 | 06:16
boroda_: это не мечты, а умение за поступком увидеть следствие, которое принесет немало проблем и нам, и нашим детям.
nf5096004 14 марта 2018 | 06:13
mexxanikk: как раз это не истерика, а разумное поведение правительства. уважающего своих граждан и готового их защитить. А вот поведение нашего правительства, подставляющего под удары всех своих граждан, очень трудно охарактеризовать приличным словом. Да и поведение граждан России, которым все это нравится, можно назвать неадекватным.
bervalano 14 марта 2018 | 05:35
не ответила! :-(
fr_perren 14 марта 2018 | 05:37
Химическое оружие времен СССР.Звучит все очень грустно,... где то в космосе летит кабриолет тесла под песню Space oddity, а у нас "novitchok" который на самом деле старичок, и тот же Путин, ничего не меняется.
j_partizan 14 марта 2018 | 05:48
Вся эта история не в пользу Путина, поэтому можно предположить хорошо спланированную провокацию.
ostapbey 14 марта 2018 | 05:55
j_partizan: а инакше как удержишься на берегу Озера?
Вон как "Рыбнадзор" лютует!!!
И сети рвет!!!
Даже..
prade 14 марта 2018 | 06:09
j_partizan: "Вся эта история не в пользу Путина..."
Посмотрите на это в контексте санкций США против друзей миллиардеров Путина. Этим отравлением Путин предупреждает своих: пойдешь против меня - достану даже за границей вместе с членами семьи. Тогда станет ясно, почему именно сейчас отравили бывшего шпиона с семьей.
kondrakr 14 марта 2018 | 06:10
j_partizan: Последние публичные выступления Путина, тоже, не пошли на пользу его репутации. И насчет "пурги", и насчет "у нас есть ТАКИЕ приборы, но мы вам про них не расскажем". Скорее всего, это была провокация пендосов.
komar 14 марта 2018 | 05:51
А что есть такие, которые надеялись на другой ответ?)
ostapbey 14 марта 2018 | 05:52
И шнурки погладить Лаврову на "скороходах".
Ну и новые лабутены с колготками прислать Машке.
А там подумаем...
Даже.
boroda_ 14 марта 2018 | 06:08
ostapbey: Изображение на нике отражает характеристику пользователя. Остап - мошенник высшей марки.
vaka257 14 марта 2018 | 06:05
ЗачемМоскве образцы веществаё,если всё равно ответит этонемы,унастакогоникогданебыло,этопровокацияанглийскихспецслужб....
tag188 14 марта 2018 | 06:06
Все помнят разъяснения Москвы по сбитому Боингу:
1. Никто его не сбивал, он сам упал!
2. Ладно, сбили, но не Буком!
3. Сбили Буком, но не нашим!
4. Буком, но не мы!
Думаю здесь будет что-то подобное.
kochar 14 марта 2018 | 06:12
Вроде как ответ нашего департамента логичный,но есть нюанс:
Произвели то это химическое вещество у нас в особо засекреченном предприятии.
Значит должна быть запись об утилизации или передаче кому либо.
Понятно что не всё уничтожено и значит кому то передан экземпляр.
Тогда зачем требовать образцы химического вещества?
Или наши хотят узнать как и где прокололись или тянуть волынку.
Первый вариант им не видать как своих ушей,остаётся классический вариант под дурачка.
alex362 14 марта 2018 | 06:13
Не думаю, что кто-либо где-либо сомневался в том, что ответ будет иным. Но вот сейчас будет следующий шаг многоходовочки - ответ Великобритании, НАТО и США вконец оборзевшему завхозу бензоколонки. И, судя по настроениям публики, ответ удивит даже самого завхоза.
eric_cartman1 14 марта 2018 | 06:16
Сейчас в телевизоре начнется:
БандероБританцы, Англофашисты. Великая Россия. Как посмели. Рабы не мы. За две недели Лондон возьмем. Слава вождю. Тьфу!