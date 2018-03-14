В Египте открыли «горячую линию» для жалоб на ложные новости
Номера нескольких телефонов опубликовала Генпрокуратура страны. Как пишут местные издания, так выполняется указ генпрокурора о контроле за материалами в СМИ, которые могут подорвать безопасность страны и посеять вражду в обществе.
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zaryad 14 марта 2018 | 04:16
и туда пригожинские тролли добрались...