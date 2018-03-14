Страны G20 намерены договориться о мерах по регулированию криптовалют
Министры финансов и главы Центробанков подготовили документ, который могут принять на совещании финансовых лидеров G20 в Аргентине 19 или 20 марта, передает агентство «Рейтер». В проекте итогового заявления говорится, что криптовалюты создают проблемы, связанные с защитой потребителей и инвесторов, уклонением от налогов, отмыванием денег и финансированием терроризма.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт