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04:05, 14 марта 2018

Страны G20 намерены договориться о мерах по регулированию криптовалют

Министры финансов и главы Центробанков подготовили документ, который могут принять на совещании финансовых лидеров G20 в Аргентине 19 или 20 марта, передает агентство «Рейтер». В проекте итогового заявления говорится, что криптовалюты создают проблемы, связанные с защитой потребителей и инвесторов, уклонением от налогов, отмыванием денег и финансированием терроризма.

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