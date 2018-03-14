Пользователи мессенджера Telegram подали коллективный иск к ФСБ
Поводом стало требование спецслужбы предоставить ей ключи для дешифровки сообщений. Истцы – всего их 35 человек – считают, что это нарушит их права, сказал «Эху» юрист общественной организации «РосКомСвобода» Саркис Дарбинян. Иск подан в Мещанский районный суд Москвы.
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