ФСБ объявила о задержании в Москве 60 иностранцев, которые связаны с террористами
Они подозреваются в отправке сторонников террористической группировки «Исламское государство» в Сирию и Ирак. Как сообщили в Федеральной службе безопасности, обнаружены три лаборатории по изготовлению поддельных документов. В них нашли большое количество печатей, штампов о пересечении государственной границы, а также оригиналы и копии паспортов других стран.
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opiatnovyi63 14 марта 2018 | 04:09
Вроде ИГИЛ уже наши доблестные ВКС разгромили..Или нет?