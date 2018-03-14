Элла Памфилова готова встретиться с Алексеем Навальным, который заявил о возможности массовых фальсификаций
Глава Центризбиркома в эфире «Эха Москвы» пригласила политика в ЦИК. Накануне Алексей Навальный сообщил, что сотрудник его фонда с помощью системы «Мобильный избиратель» смог оформить три заявления для голосования по месту пребывания на разных участках. Политик предположил, что любой желающий сможет проголосовать неоднократно. Элла Памфилова назвала это полной глупостью. По ее словам, избиратель может получить сколько угодно талонов, но учитываться будет только первое заявление. Глава ЦИК добавила, что было выдано 5 миллионов талонов.
Алексей Навальный будет сегодня в эфире «Эха» после 20-ти часов.
Комментарии3
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opiatnovyi63 14 марта 2018 | 04:16
О чём спор?Результат всё равно известен :Вождь сохранит свой пост с блеском и это будет продолжаться до тех пор пока его не вынесут ногам вперёд!
lara17 14 марта 2018 | 04:26
Согласна с председателем ЦИК, талон можно учесть один раз только в том случае, когда на избирательном участке есть система ГАС и бюллетень пропускается через неё. Но разве все участки оснащены этими устройствами, и народ уже не опускает свои заветные бюллетени в урны? Или я отстала от жизни и действительно урн уже нет?
kukrynx 14 марта 2018 | 04:32
lara17: Конечно "один раз".
Вот только откуда берутся 146% ?