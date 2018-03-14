В Сенате США предложили объявить Россию спонсором терроризма
С инициативой выступил член комитета по иностранных делам, демократ Роберт Менендес. Он напомнил, что Белый дом объявил КНДР государством-спонсором терроризма после отравления родственника Ким Чен Ына, передает РИА. Британские власти заявили, что в городе Солсбери было применено химическое оружие, произведенное в России. Сегодня парламент Великобритании обсудит ответные меры. В Москве причастность к отравлению бывшего офицера ГРУ и его дочери отрицают.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
roqswen 14 марта 2018 | 04:09
Давно пора. И высылать нахер всех поцреотов на родину. Не давать виз. Какого хера ТП лизонь писькова из парижу судостроительством занимается и поцреотизьму учит?
kondrakr 14 марта 2018 | 04:11
Скорее всего, до ноябрьских выборов это не случится. Хотя кто знает? Сейчас и республиканцы могут побояться выглядеть слишком терпимыми к Владимиру Владимировичу.
opiatnovyi63 14 марта 2018 | 04:11
Не спонсор терроризма, а террористическое государство-агрессор!
palmcoast___ 14 марта 2018 | 04:25
opiatnovyi63:
A россиян объявить шахидами?
niknik 14 марта 2018 | 04:20
Раз спонсор терроризма, то ЧМ-2018 можно закрывать...
velbkeirf1 14 марта 2018 | 04:30
И это правильно не хер вкладывать деньги в фонды СШП