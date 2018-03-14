В Сенате США предложили объявить Россию спонсором терроризма

С инициативой выступил член комитета по иностранных делам, демократ Роберт Менендес. Он напомнил, что Белый дом объявил КНДР государством-спонсором терроризма после отравления родственника Ким Чен Ына, передает РИА. Британские власти заявили, что в городе Солсбери было применено химическое оружие, произведенное в России. Сегодня парламент Великобритании обсудит ответные меры. В Москве причастность к отравлению бывшего офицера ГРУ и его дочери отрицают.