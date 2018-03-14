Глава ЦИК заявила, что на президентских выборах никто не сможет проголосовать дважды
Элла Памфилова в эфире «Эха Москвы» сказала, что с помощью системы «Мобильный избиратель» можно получить сколько угодно талонов, но обрабатываться будет только первое заявление. Накануне Алексей Навальный сообщил, что сотрудник его штаба оформил сразу три заявления о голосовании на трех разных избирательных участках в Москве. Политик предположил, что готовятся массовые фальсификации.
Алексей Навальный будет сегодня в эфире «Эха» после 20-ти часов.
Комментарии7
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andrang2 14 марта 2018 | 03:25
А Никто - это кто?
И почему он не сможет?
Господа, попробуйте, а потом подскажите этой женщине как она заблуждается.
alex6245 14 марта 2018 | 03:26
Правдивее звучит так: " никто не сможет проголосовать дважды. А трижды- четырежды проголосовать сможет любой желающий ".
vinokur 14 марта 2018 | 03:38
Похоже, Эллочка прокололась по глупости, как и с Грудининым. Ну, такая она.
us101 14 марта 2018 | 03:45
Зуб даю, каждый гражданин России с 1917-го гоода, сможет проголосовать только один раз!
democ 14 марта 2018 | 04:03
Можно было бы сделать паспорт со специальным "голосующим" чипом, но прекрасно понимаешь, что на стадии обработки "подрисуют" результат. Что делать? Сажать надо за фальсификацию. Сильно сажать.
redrica 14 марта 2018 | 04:21
Зато хакнуть ГАСвыборы можно хоть трижды.
buva53 14 марта 2018 | 04:24
Верим Эллочке, как Чурову.