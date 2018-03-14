Кандидат в президенты Павел Грудинин заявил, что СМИ нужно закрывать за клевету
По его мнению, если такой закон будет введен, то все наладится, передает «Интерфакс». Ранее в эфире «Эха» кандидат от КПРФ предложил ввести смертную казнь для серийных убийц и педофилов. Интервью с Павлом Грудининым будет в нашем эфире сегодня после 21-го часа.
Комментарии4
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us101 14 марта 2018 | 03:40
А делать экспертное заключрние будет, конечно-же ЦК КПРФ...
opiatnovyi63 14 марта 2018 | 03:54
Хочет оставить Россию без телевидения?
brandfa 14 марта 2018 | 04:00
если такой закон будет введен, то все наладится
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Популистская, демагогическая хрень!
gitel21 14 марта 2018 | 04:01
Никакие СМИ не надо закрывать за что бы то ни было. Надо просто снять ограничение на размер штрафа налагаемого судом за клевету.