Полковник МВД Дмитрий Захарченко может дать показания на сотрудников ФСБ, которые работали по его делу

Обвиняемый во взятках надеется, что против них будут возбуждены уголовные дела о коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

У Захарченко изъяли денег и имущества на 9 миллиардов рублей. Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на решение о конфискации.