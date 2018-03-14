Полковник МВД Дмитрий Захарченко может дать показания на сотрудников ФСБ, которые работали по его делу
Обвиняемый во взятках надеется, что против них будут возбуждены уголовные дела о коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
У Захарченко изъяли денег и имущества на 9 миллиардов рублей. Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на решение о конфискации.
Комментарии5
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alxab 14 марта 2018 | 03:35
На сколько?
fr_perren 14 марта 2018 | 03:36
Ну сейчас точно Захарченко пойдя в туалет вдруг упадет с 4го этажа или как Цапок случайно самоубьется в камере.
opiatnovyi63 14 марта 2018 | 03:57
Откуда у рядового полковника МВД дровишки?
kaputvsemu 14 марта 2018 | 04:12
Человек наколядовал, а его за это в кутузку.
max_luger 14 марта 2018 | 04:30
Нелюдь даст показания на нелюдей. Надеюсь, его пытали НЕЛЮДИ из ФСБ электрошком, подключая контакты к половым органам.
У ФСБ - шных путинских блядей - обычная практика. ......
Бляди из КГБ - ответите....
Мы - умрем. Наши дети остануться. И пидарасам - фашистам - ПУТИНСКОЙ МРАЗИ - ответят - НЕТ.