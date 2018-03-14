Ни одно британское СМИ не будет работать в России, если Лондон лишит лицензии канал RT

Это заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, передает РИА. Запрет на вещание российского канала – только одна из возможных мер в ответ на отравление жителей города Солсбери. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь в критическом состоянии, пострадали еще более 30 человек. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что к инциденту, возможно, причастна Россия. В Москве это отрицают. Сегодня в британском парламенте обсудят ответные меры.