Ни одно британское СМИ не будет работать в России, если Лондон лишит лицензии канал RT
Это заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, передает РИА. Запрет на вещание российского канала – только одна из возможных мер в ответ на отравление жителей города Солсбери. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь в критическом состоянии, пострадали еще более 30 человек. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что к инциденту, возможно, причастна Россия. В Москве это отрицают. Сегодня в британском парламенте обсудят ответные меры.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ospa82 14 марта 2018 | 03:25
Померьте свои письки прежде чем меряться ими друг с другом...
niknik 14 марта 2018 | 03:47
А потом Лавров в телеинтервью очередному западному СМИ будет говорить:
"Вот видите - вон там в уголке сидит мой шпикер госпожа захарова!
Она несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего она там рассказывает? Кто ей это всё поручил?"
Танцевать у неё получается лучше, чем говорить! И наверное уже давно пора завязывать с говорением и переходить на танцы! Как раз сейчас набирают свежую группу для гастролей по Китаю!
opiatnovyi63 14 марта 2018 | 04:00
niknik: Почему это решает некая танцовщица из МИД РФ? Это её мнение или есть такой закон о закрытии СМИ иностранного государства?
kondrakr 14 марта 2018 | 04:32
opiatnovyi63: Да кто бы там не решал....Главное - эти крики НИКАК не влияют на принимаемые Лондоном решения.
us101 14 марта 2018 | 03:35
"...Ни одно британское СМИ не будет работать в России..." - И растопырила пальцы козой?
gригорьич 14 марта 2018 | 03:37
Ей бы цены не было в Пхеньяне. Или Рангуне. Или Каракасе.
brandfa 14 марта 2018 | 03:57
Ни одно британское СМИ не будет работать в России
---
Ну не будет и не будет. Что дальше, Маш? Чего хорошего для страны вы этим добьётесь? Разве это дипломатия? Разве этому вас учат в ваших институтах?
kondrakr 14 марта 2018 | 04:13
Напугали ежа голой захаровой.....
allid 14 марта 2018 | 04:14
Заявление Захаровой - еще одно подтверждение государственного пропагандонства RT!
shalunok 14 марта 2018 | 04:14
Маш, а если все цивилизованные страны закроют симоньяновский гавнюшник?
Понимаешь какое дело, когда твои ноги выделывают разные па до того, как ты подумла, это нормально...
rtov 14 марта 2018 | 04:16
и забомбить Воронеж. чтоб этим англичанам неповадно было
salut__521 14 марта 2018 | 04:26
Пральна, опускайте уже своё забрало и задохнитесь там в своём путриотичеком угаре. Лебеды-то, поди, на всех пока хватит, а там и китайцы подоспеют, помогут с размножением стада...