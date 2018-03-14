Страны G20 намерены договориться о мерах по регулированию криптовалют

Министры финансов и главы Центробанков подготовили документ, который могут принять на совещании финансовых лидеров G20 в Аргентине 19 или 20 марта, передает агентство «Рейтер». В проекте итогового заявления говорится, что криптовалюты создают проблемы, связанные с защитой потребителей и инвесторов, уклонением от налогов, отмыванием денег и финансированием терроризма.