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02:09, 14 марта 2018

Страны G20 намерены договориться о мерах по регулированию криптовалют

Министры финансов и главы Центробанков подготовили документ, который могут принять на совещании финансовых лидеров G20 в Аргентине 19 или 20 марта, передает агентство «Рейтер». В проекте итогового заявления говорится, что криптовалюты создают проблемы, связанные с защитой потребителей и инвесторов, уклонением от налогов, отмыванием денег и финансированием терроризма.

Комментарии

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pmasel 14 марта 2018 | 02:16

Насмешили. Чувствуют капиталисты, что почва из под ног уходит. )))
Одним вам что ли разрешено фантики печатать. )))

eric_cartman1 14 марта 2018 | 02:26

Напридумывали. Как можно финансировать хоть что-то этим криптовалютным барахлом. Курс к доллару скачет как "стрелка осциллографа". Рубль и то надежней будет.

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