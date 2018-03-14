В Москве сегодня встретятся главы МИД России и Турции
Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудят ситуацию в Сирии, выполнение контракта на поставку зенитно-ракетного комплекса С-400 и снятие торговых ограничений. Это сообщили в МИДе.
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Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудят ситуацию в Сирии, выполнение контракта на поставку зенитно-ракетного комплекса С-400 и снятие торговых ограничений. Это сообщили в МИДе.
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