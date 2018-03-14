ФСБ объявила о задержании в Москве 60 иностранцев, которые связаны с террористами
Они подозреваются в отправке сторонников террористической группировки «Исламское государство» в Сирию и Ирак. Как сообщили в Федеральной службе безопасности, обнаружены три лаборатории по изготовлению поддельных документов. В них нашли большое количество печатей, штампов о пересечении государственной границы, а также оригиналы и копии паспортов других стран.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
hicat 14 марта 2018 | 02:28
Бред.
ka_mate 14 марта 2018 | 02:44
Дядь ,а дядь ,а может всё таки введете
жесткий визовый режим с Ср Азией.
Тогда ведь гарантировано народ выберет того кто вам нужен.
lager23 14 марта 2018 | 02:46
Иммиграционная служба так "вынимает мозг людям" своей бюрократией, что многие обращаются к упрощенному варианту, где та же миграционная служба в содружестве с мусорными наваривает бабло в виде откатов себе любимым... скорее всего исполнителей и отдали в жертву предвыборной пропагандистской компании, что бы набрать новых и повысить "эффективность" сборов...., обычный бизнес путерастов.