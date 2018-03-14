Элла Памфилова готова встретиться с Алексеем Навальным, который заявил о возможности массовых фальсификаций
Глава Центризбиркома в эфире «Эха Москвы» пригласила политика в ЦИК. Накануне Алексей Навальный сообщил, что сотрудник его фонда с помощью системы «Мобильный избиратель» смог оформить три заявления для голосования по месту пребывания на разных участках. Политик предположил, что любой желающий сможет проголосовать неоднократно. Элла Памфилова назвала это полной глупостью. По ее словам, избиратель может получить сколько угодно талонов, но учитываться будет только первое заявление. Глава ЦИК добавила, что было выдано 5 миллионов талонов.
Алексей Навальный будет сегодня в эфире «Эха» после 20-ти часов.
Комментарии3
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antiputin_antifa 14 марта 2018 | 02:16
Встретимся на улицах, Эллочка :)
другого выхода ты, антиконституционная мразь, Гражданам России не оставила
vinokur 14 марта 2018 | 02:22
Лесом, Эллочка, лесом. Ушел поезд.
salut__521 14 марта 2018 | 02:37
Не, всё-таки хороша будет Эллочка-подлюдоедка в мусорном баке полного дерьма, каждый раз удивлённо хлопая поросячьими глазёнками после окунания с головой...