Немецкий парламент сегодня проголосует по кандидатуре Ангелы Меркель на пост канцлера
Тем самым будет поставлена точка в самом долгом формировании правительства в истории страны. На это ушло больше пяти месяцев. Проблемы возникли из-за необходимости создать новую правящую коалицию.
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komandarm_68 14 марта 2018 | 01:20
Так она до сих пор нелегитимно щёки раздувала? )