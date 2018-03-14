В Совете Федерации заявили, что законопроекта о повышении пенсионного возраста нет
Такой вопрос не обсуждается ни в правительстве, ни в парламенте, сказал РИА глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Ранее ВЭБ опубликовал прогноз, согласно которому предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста для россиян с 2020 года, ежегодно по полгода.
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