В Совете Федерации заявили, что законопроекта о повышении пенсионного возраста нет

Такой вопрос не обсуждается ни в правительстве, ни в парламенте, сказал РИА глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Ранее ВЭБ опубликовал прогноз, согласно которому предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста для россиян с 2020 года, ежегодно по полгода.