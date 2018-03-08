Глава ЦИК заявила, что на президентских выборах никто не сможет проголосовать дважды
Элла Памфилова в эфире «Эха Москвы» сказала, что с помощью системы «Мобильный избиратель» можно получить сколько угодно талонов, но обрабатываться будет только первое заявление. Накануне политик Алексей Навальный сообщил, что сотрудник его штаба оформил сразу три заявления о голосовании на трех разных избирательных участках в Москве. Навальный предположил, что готовятся массовые фальсификации.
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