Глава ЦИК заявила, что на президентских выборах никто не сможет проголосовать дважды

Элла Памфилова в эфире «Эха Москвы» сказала, что с помощью системы «Мобильный избиратель» можно получить сколько угодно талонов, но обрабатываться будет только первое заявление. Накануне политик Алексей Навальный сообщил, что сотрудник его штаба оформил сразу три заявления о голосовании на трех разных избирательных участках в Москве. Навальный предположил, что готовятся массовые фальсификации.