Лидеры США, Германии и Франции выразили поддержку Великобритании по поводу отравления жителей Солсбери
Британский премьер Тереза Мэй позвонила Дональду Трампу, Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону. Она рассказала о выводах спецслужб, которые считают, что к инциденту, возможно, причастна Россия. В Москве это отрицают. В Лондоне заявили, что бывший офицер ГРУ и его дочь отравлены химическим оружием, произведенном в России. Пострадали еще более 30 человек. Сегодня британские власти объявят об ответных мерах.
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solonko 14 марта 2018 | 01:18
К Великобритании ещё много кто присоединится.