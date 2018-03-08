Пользователи мессенджера «Телеграмм» подали коллективный иск к ФСБ
Адвокат подчеркнул, что речь идёт не о частном деле коммерческой компании. По его словам, это касается всех пользователей Интернета в России. Осенью прошлого года подобные иски подавали ведущий «Эха» Александр Плющев и журналист Олег Кашин. Тогда Мещанский суд отказался принять заявления. Он счёл, что интересы Плющева и Кашина не затронуты и их права не нарушены.
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