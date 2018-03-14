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00:00, 14 марта 2018

Кандидат в президенты Ксения Собчак и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков намерены создать новую партию

Подробнее о политической организации они должны рассказать уже 15 марта.

Как ожидается, новая партия будет создана на основе «Гражданской инициативы», от которой в президенты баллотируется Ксения Собчак. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в штабе кандидата, а также два собеседника, близких к Дмитрию Гудкову. Сам экс-депутат от комментариев воздержался, но на вопрос «Эха» сказал, что все подробности будут объявлены уже в ближайший четверг.

По данным «Ведомостей», Собчак и Гудков могут стать сопредседателями, а нынешний глава Андрей Нечаев получит во фракции некую почетную должность. Предположительно, новая партия будет участвовать в выборах всех уровней, в том числе и в думских в 2021 году. Также возможно, что именно от «гражданской инициативы» этой осенью Гудков будет баллотироваться в мэры Москвы.

Гудков прекратил сотрудничество с «Яблоком». Партия не поддержала его проект по наблюдениям за выборами, а также не включила в список доверенных лиц Григория Явлинского.

Комментарии

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kea 14 марта 2018 | 00:10

Партия не поддержала его проект по наблюдениям за выборами, а также не включила в список доверенных лиц Григория Явлинского.
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А Гудков не поддержал их проект. Да и в доверенные лица он сам, вроде бы, не хотел, в отличие от Рыжкова.

perrrkele_satttana 14 марта 2018 | 00:16

kea: не смейте называть Рыжкова проституткой! Не оскорбляйте шлюх, сравнением с флюгером-козявкиным!!!

shplint_04 14 марта 2018 | 00:30

Есть политики популярные, не очень популярные и сраные. Гудков из числа последних. А Собчак ещё хуже, чем сраные. Так что ничего удивительного - подобное стремится к подобному.

mayer 14 марта 2018 | 01:00

shplint_04: Если вы полагаете, что своей грязной руганью испачкали талантливых молодых политиков Гудкова и Собчак, то вы сильно ошибаетесь. Прикрытые ником, вы, тем не менее, должны осознавать, что испачкали лишь сами себя.

perrrkele_satttana 14 марта 2018 | 00:14

проститут и проститутка организуют партию, ПРОСТО

alo0000 14 марта 2018 | 00:15

Чего теперь наблюдать, Дима занялся карьерой. Самое время подороже продать нажитое непомерным трудом.

aviator69 14 марта 2018 | 00:42

Вот создадут они новую партию - и чего дальше? Может будут пытаться выгнать жуликов и воров из кремля законными действиями? Ну,ну. Для примера посмотрим на выборы 18 марта и всё ясно станет.

nataliqueen 14 марта 2018 | 00:45

Наш дом 2, в духе преемственности. Не надо раскручивать название и для старых, и молодых это как-то знакомое, родное.

satt 14 марта 2018 | 00:54

Меня это расстроило.
Хотел поверить красному молодцу.

marfa_1953 14 марта 2018 | 00:59

satt: Аналогично.((

lincolnmkx 14 марта 2018 | 00:58

ДОМ - 3

podwodnik 14 марта 2018 | 00:58

Не, ну а чё? Штаб создали. Приятных во всех отношениях людей набрали. Бабло, по намёку того кому нельзя отказать, пошло. А выборы сейчас закончатся и всем соскочить с халявного бабла на вольные хлеба? Ну уж дудки! Из Ксениного штаба и примкнувшего к ним Дмитрия забодяжат партию. Должен же и Белковский где-то продолжать харчеваться:).

ushkujnik 14 марта 2018 | 01:10

Всё абсолютно закономерно...
По сценарию...

По лекалам ЛДПСС... Если кто помнит...
Только вместо ГБ вчера, АП - сегодня...

Кто бы сумлевался!..

buva53 14 марта 2018 | 01:13

ЯБЛОКО в своём репертуаре - гнилые ребята.

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