Кандидат в президенты Ксения Собчак и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков намерены создать новую партию
Подробнее о политической организации они должны рассказать уже 15 марта.
Как ожидается, новая партия будет создана на основе «Гражданской инициативы», от которой в президенты баллотируется Ксения Собчак. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в штабе кандидата, а также два собеседника, близких к Дмитрию Гудкову. Сам экс-депутат от комментариев воздержался, но на вопрос «Эха» сказал, что все подробности будут объявлены уже в ближайший четверг.
По данным «Ведомостей», Собчак и Гудков могут стать сопредседателями, а нынешний глава Андрей Нечаев получит во фракции некую почетную должность. Предположительно, новая партия будет участвовать в выборах всех уровней, в том числе и в думских в 2021 году. Также возможно, что именно от «гражданской инициативы» этой осенью Гудков будет баллотироваться в мэры Москвы.
Гудков прекратил сотрудничество с «Яблоком». Партия не поддержала его проект по наблюдениям за выборами, а также не включила в список доверенных лиц Григория Явлинского.
Комментарии14
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kea 14 марта 2018 | 00:10
Партия не поддержала его проект по наблюдениям за выборами, а также не включила в список доверенных лиц Григория Явлинского.
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А Гудков не поддержал их проект. Да и в доверенные лица он сам, вроде бы, не хотел, в отличие от Рыжкова.
perrrkele_satttana 14 марта 2018 | 00:16
kea: не смейте называть Рыжкова проституткой! Не оскорбляйте шлюх, сравнением с флюгером-козявкиным!!!
shplint_04 14 марта 2018 | 00:30
Есть политики популярные, не очень популярные и сраные. Гудков из числа последних. А Собчак ещё хуже, чем сраные. Так что ничего удивительного - подобное стремится к подобному.
mayer 14 марта 2018 | 01:00
shplint_04: Если вы полагаете, что своей грязной руганью испачкали талантливых молодых политиков Гудкова и Собчак, то вы сильно ошибаетесь. Прикрытые ником, вы, тем не менее, должны осознавать, что испачкали лишь сами себя.
perrrkele_satttana 14 марта 2018 | 00:14
проститут и проститутка организуют партию, ПРОСТО
alo0000 14 марта 2018 | 00:15
Чего теперь наблюдать, Дима занялся карьерой. Самое время подороже продать нажитое непомерным трудом.
aviator69 14 марта 2018 | 00:42
Вот создадут они новую партию - и чего дальше? Может будут пытаться выгнать жуликов и воров из кремля законными действиями? Ну,ну. Для примера посмотрим на выборы 18 марта и всё ясно станет.
nataliqueen 14 марта 2018 | 00:45
Наш дом 2, в духе преемственности. Не надо раскручивать название и для старых, и молодых это как-то знакомое, родное.
satt 14 марта 2018 | 00:54
Меня это расстроило.
Хотел поверить красному молодцу.
marfa_1953 14 марта 2018 | 00:59
satt: Аналогично.((
lincolnmkx 14 марта 2018 | 00:58
ДОМ - 3
podwodnik 14 марта 2018 | 00:58
Не, ну а чё? Штаб создали. Приятных во всех отношениях людей набрали. Бабло, по намёку того кому нельзя отказать, пошло. А выборы сейчас закончатся и всем соскочить с халявного бабла на вольные хлеба? Ну уж дудки! Из Ксениного штаба и примкнувшего к ним Дмитрия забодяжат партию. Должен же и Белковский где-то продолжать харчеваться:).
ushkujnik 14 марта 2018 | 01:10
Всё абсолютно закономерно...
По сценарию...
По лекалам ЛДПСС... Если кто помнит...
Только вместо ГБ вчера, АП - сегодня...
Кто бы сумлевался!..
buva53 14 марта 2018 | 01:13
ЯБЛОКО в своём репертуаре - гнилые ребята.