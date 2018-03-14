В Калининграде задержали координатора штаба Алексея Навального и его заместителя

По словам полицейских, Егора Чернюка и Олега Алексеева забрали в отделение для дачи показаний, сообщает ОВД Инфо. Ранее из-за подозрений в незаконной агитации в штабе прошёл обыск, во время которого, по словам сторонников Навального, могли быть подброшены листы, похожие на избирательные бюллетени. В штабе заявляют о провокации.