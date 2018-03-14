В Калининграде задержали координатора штаба Алексея Навального и его заместителя
По словам полицейских, Егора Чернюка и Олега Алексеева забрали в отделение для дачи показаний, сообщает ОВД Инфо. Ранее из-за подозрений в незаконной агитации в штабе прошёл обыск, во время которого, по словам сторонников Навального, могли быть подброшены листы, похожие на избирательные бюллетени. В штабе заявляют о провокации.
Комментарии5
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ivfn 14 марта 2018 | 00:08
Может кто растолкует ,что это за хрень такая ШТАБЫ НАВАЛЬНОГО????
danko_fuflo 14 марта 2018 | 00:14
ivfn: не знаю.
pmasel 14 марта 2018 | 00:15
листы, похожие на избирательные бюллетени
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Все, у ментов выдумка закончилась? Зачем людям призывающим к отказу от голосования бюллетени. К тому же ненастоящие. Настоящие будет избирательная комиссия вбрасывать.
fr312 14 марта 2018 | 01:05
ivfn: не напрягайся,иди кисель-соловья послушай,там твой уровень !
neon999 14 марта 2018 | 01:14
Довольно кремлевского бандитизма !