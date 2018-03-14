Москва ждёт от Лондона разъяснений в связи с возможной кибератакой
Посольство нашей страны направило соответствующий официальный запрос в британский МИД. Об этом дипломатическое представительство сообщило в Твиттере.
Ранее газета «Таймс» со ссылкой на источники написала, что Великобритания рассматривает разные варианты ответа на использование нервно-паралитического газа против бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В числе возможных вариантов якобы обсуждается возможность кибератаки против России.
Комментарии16
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pmasel 14 марта 2018 | 00:09
В Таймс надо писать а не в МИД. Мало ли что у нас по 1каналу показывают, при этом по поводу его сюжетов никто в МИД не жалуется.
danko_fuflo 14 марта 2018 | 00:11
pmasel: от Лондона и этих уродов сумашедших недождешься. Цирк у себя в парламенте устраивают.
navsegda 14 марта 2018 | 00:23
danko_fuflo: если у них цирк , то что тогда в думе ?
blahovdav 14 марта 2018 | 00:55
danko_fuflo: ватникрашист опять старушками перевозбудился??? Как ни поцреот, так латентный питор....
ilyache 14 марта 2018 | 00:22
pmasel:
А....МИД страны должен заявлять о кибератаке, секретной? Ну ну
kama 14 марта 2018 | 00:10
Яплакал ломанут?
hi_kitty 14 марта 2018 | 00:19
кибератака будет заключаться в следующем: во всех англоязычных доцументах аббревииатура RF будет заменена на FR...
alena01 14 марта 2018 | 00:23
Просто Маня Немытая голова Захарова не знает, что такое "кибератака"...
Ей забыли объяснить...
ilyache 14 марта 2018 | 00:24
Великобритания готова нанести ракетный удар в ответ на кибератаку.
Глава их министерства.
https://echo.msk.ru/news/2008382-echo.html
chimp2013 14 марта 2018 | 00:46
Складывается любопытная ситуация. Ранее СССР создал железный занавес , дабы ни один буржуй не проник в Советский Союз, сегодня намечается тенденция обратная, а именно: Запад строит железный занавес вокруг России , дабы ни один россиянин не проник на Запад.
drtomsky 14 марта 2018 | 00:51
А если британское посольство будет ноты в наш МИД писать по поводу той чуши, которую несут по нашим федеральным каналам? Диппочта захлебнётся за день.
ilyache 14 марта 2018 | 00:55
drtomsky:
А было по нашим каналам, что наше правительство планирует атаку на другую страну? Две большие разницы - когда это мнение журналиста и ссылка на утечку из правительства своей страны.
salut__521 14 марта 2018 | 00:54
//Москва ждёт от Лондона разъяснений...//
Англицкий средний палец подойдёт, Москва?..
vpu2011 14 марта 2018 | 00:58
щаз. они шнурки погладят и отчитаются перед путиным что им делать с русскими фсбшными мразями, а что нет.
ilyache 14 марта 2018 | 01:09
Коммерсантъ: "по источникам из администрации Президента, Россия планирует кибератаку на Великобританию в ответ на .........." (Выдумка)))
Как думаете, среагирует на такую статью в уважаемом рос. издании МИД UK? Я уверен, да. Более чем уверен.
spec71205 14 марта 2018 | 01:12
...недавно возил груз из Германии в россию на один секретный завод. Вообщем прошел таможню еду и думаю ...а груз из третьей страны и в россию он не как не должен попасть рашка запретила. А в таможенных документах указана сумма за таможню 250 тысяч долоров. На красной горке документы смотрели сотрудники ФСБ думаю шас повезут на СВХ . Мужик посмотрел на цмр спросил что везу и отпустил))) как-то так. На стоянке в Дивасях водители также везли грузы из стран что Россия санкции)) Сначала пускай дома порядок наведут потом гавкайте на всех!