Москва ждёт от Лондона разъяснений в связи с возможной кибератакой

Посольство нашей страны направило соответствующий официальный запрос в британский МИД. Об этом дипломатическое представительство сообщило в Твиттере.

Ранее газета «Таймс» со ссылкой на источники написала, что Великобритания рассматривает разные варианты ответа на использование нервно-паралитического газа против бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В числе возможных вариантов якобы обсуждается возможность кибератаки против России.