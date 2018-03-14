Власти Британии объявят сегодня о мерах в отношении Москвы

Лондон ранее обвинил российские власти в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Возможная высылка посла и других российских дипломатов из Британии, аннулирование виз высокопоставленных чиновников и бизнесменов, связанных с Кремлём, бойкот чемпионата мира по футболу в России и кибератака на правительственные серверы. Такие меры, как пишет Times, рассматривают в парламенте Великобритании. В ответ на действия Москвы. «Россия с большой долей вероятности причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим газом, — заявила в понедельник британский премьер Тереза Мэй в Палате общин. По словам политика, Москва ответственна или напрямую за отравление или за утрату контроля над веществом, которое было использовано для преступления. Мэй дала сутки российским властям на то чтобы разъяснить ситуацию. Предупредив: меры в отношении России будут жёстче, чем после убийства экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году. Лондон считает, что за этим стоят российские власти. Отравленные Сергей Скрипаль и его дочь Юлия почти 10 дней провели в критическом состоянии в больнице Солсбери. США и Евросоюз поддержали позицию Лондона.

Москва не ответит на ультиматум Лондона пока не получит доступ к образцам вещества, которым был отравлен Скрипаль и его дочь и материалам дела. Об этом вчера заявил глава МИДа Сергей Лавров. Вчера же в МИД вызвали посла Британии в Москве Лори Бристоу.