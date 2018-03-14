Власти Британии объявят сегодня о мерах в отношении Москвы
Лондон ранее обвинил российские власти в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Возможная высылка посла и других российских дипломатов из Британии, аннулирование виз высокопоставленных чиновников и бизнесменов, связанных с Кремлём, бойкот чемпионата мира по футболу в России и кибератака на правительственные серверы. Такие меры, как пишет Times, рассматривают в парламенте Великобритании. В ответ на действия Москвы. «Россия с большой долей вероятности причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим газом, — заявила в понедельник британский премьер Тереза Мэй в Палате общин. По словам политика, Москва ответственна или напрямую за отравление или за утрату контроля над веществом, которое было использовано для преступления. Мэй дала сутки российским властям на то чтобы разъяснить ситуацию. Предупредив: меры в отношении России будут жёстче, чем после убийства экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году. Лондон считает, что за этим стоят российские власти. Отравленные Сергей Скрипаль и его дочь Юлия почти 10 дней провели в критическом состоянии в больнице Солсбери. США и Евросоюз поддержали позицию Лондона.
Москва не ответит на ультиматум Лондона пока не получит доступ к образцам вещества, которым был отравлен Скрипаль и его дочь и материалам дела. Об этом вчера заявил глава МИДа Сергей Лавров. Вчера же в МИД вызвали посла Британии в Москве Лори Бристоу.
Комментарии22
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danko_fuflo 14 марта 2018 | 00:09
Британия утопица.
gonduras_on_kolima 14 марта 2018 | 00:24
danko_fuflo: // Британия утопица. //
Путирашка развалится.
Будешь под забором хрюкать, причём по-китайски.
sveklotron_7 14 марта 2018 | 00:28
gonduras_on_kolima: Тебя, скакло, полюбе не перехрюкаешь))
r88w556xl4 14 марта 2018 | 00:41
Британия в какой уже раз показала, что ни гнушается никакой грязью ради политических целей.
zztop1960 14 марта 2018 | 00:43
r88w556xl4: Британская полиция разыскивает мужчину и женщину, которые были замечены рядом с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью незадолго до покушения на них. По его информации, проживающим в Англии российским бизнесменам предъявляют на опознание фотографию, на которой запечатлены два человека — мужчина с темными волосами и женщина-блондинка, их лица плохо видны. "На вид им лет 35-40. Они находятся на улице, изображают влюбленную пару", — рассказал собеседник агентства.
Источник сообщил, что, судя по разговорам полицейских, эта пара появлялась рядом со Скрипалем в некоторых местах, а в день его отравления улетела из Англии. "Полицейские спрашивают, знакомы ли опрашиваемым эти люди, видели ли их с кем-то из российских бизнесменов. Почему-то полагают, что эта пара из России.
eric_cartman1 14 марта 2018 | 00:59
zztop1960: Почему-то полагают, что эта пара из России
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Может они оба в ушанках и с балалайками? Похоже, вождя подставили.
r88w556xl4 14 марта 2018 | 01:03
zztop1960: Для такой серьёзной провокации нужна не менее серьёзная легенда.
ross1919 14 марта 2018 | 01:19
zztop1960: На самом деле эта пара из Латвии.
aantipov067 14 марта 2018 | 01:19
r88w556xl4: \\\Британия в какой уже раз показала, что ни гнушается никакой грязью ради политических целей\\\
Ага, и поэтому российские олигархи предпочитают обращаться, именно в высокий суд Британии.
Любят российские богатеи в грязи повозиться..
kainarovec_ 14 марта 2018 | 00:54
"danko_fuflo: ... Британия утопица.".
Россия убивица.
И гнилуша. Большая гнилуша.
lincolnmkx 14 марта 2018 | 00:55
danko_fuflo: П..ц, готовь вИзалин!
captain_ 14 марта 2018 | 01:04
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vladimir1967 14 марта 2018 | 00:17
Что толку предоставлять образцы Москве, если кремлевцы все равно скажут-вывсеврете,настамнет,да еше подсунут свои липовые экспертизы,по принципу обоссаных пробирок.
vlad_kondrat 14 марта 2018 | 00:17
Электоральная компания Путина набрала свой ход, нагнетание анти-Путинизма на Западе, дает противоположный эффект в России. Чем больше говорят о Путине, тем сильнее страна "любит" своего Фюрера.
scorpion1964 14 марта 2018 | 01:07
vlad_kondrat: да фигня! Если найдётся тот, кто завалит фюрера, страна тут же полюбит и его. И ещё сильнее.
Быдло не может без пахана. А кто пахан - какая разница?
nikvol 14 марта 2018 | 00:22
Москва не ответит на ультиматум Лондона пока не получит доступ к образцам вещества
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Это, типа, в переводе с дипломатического, "А не пошли бы вы"?
nanaryfive 14 марта 2018 | 00:31
Власти Британии объявят сегодня о мерах в отношении Москвы
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Неужели скакать начнут как хохлы? Или утопят в Темзе всех беглых воров из России?
chimp2013 14 марта 2018 | 00:39
Уместно бы вспомнить, что предполагаемый убийца Литвиненко стал сразу героем России и был избран заместителем крупной партии России. Интересно стал ли героем России предполагаемый организатор нового теракта в Лондоне и кем он будет избран на выборах.... Вот в чем вопрос.
r88w556xl4 14 марта 2018 | 00:43
chimp2013: Не переживай, убийцы из МИ-6 и в этот раз не останутся без награды, только об этом никто не узнает.
mobile_actor 14 марта 2018 | 01:15
chimp2013: зависит от того, успеет ли он выйти на публику, как сумел сделать Луговой.
salut__521 14 марта 2018 | 00:46
Ну девизовать кремлёвских миллиардерских чинуш - пошло. Кибератаковать путриотические сортиры с дырками на обоср...х досках - скучно. Самое разумное - бить по чемпионату, причем ногами...
monik_7 14 марта 2018 | 00:48
В Раше резко исчез вазелин