Пенсионный возраст в России начнут постепенно увеличивать с 2020 года, следует из прогноза, опубликованного ВЭБ
Пенсионный возраст в России начнут постепенно увеличивать с 2020 года, следует из прогноза экономического развития, опубликованного Внешэкономбанком. Это будет единственным структурным преобразованием, способным ускорить развитие экономики, говорится в прогнозе на 2018 – 2021 годы. Об этом сообщает РБК. В Пенсионном фонде России утверждают, что пока не получали никаких поручений по расчету повышения пенсионного возраста, сообщает агентство РИА Новости.
Комментарии2
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pushok1971 13 марта 2018 | 23:38
Россотерпилы не против!
prusol 13 марта 2018 | 23:39
Ну и правильно, ведь всё равно почти все пенсионеры, которым сегодня пятьдесят пять или шестьдесят, работают.