Пенсионный возраст в России начнут постепенно увеличивать с 2020 года, следует из прогноза, опубликованного ВЭБ

Пенсионный возраст в России начнут постепенно увеличивать с 2020 года, следует из прогноза экономического развития, опубликованного Внешэкономбанком. Это будет единственным структурным преобразованием, способным ускорить развитие экономики, говорится в прогнозе на 2018 – 2021 годы. Об этом сообщает РБК. В Пенсионном фонде России утверждают, что пока не получали никаких поручений по расчету повышения пенсионного возраста, сообщает агентство РИА Новости.