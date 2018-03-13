Причиной частичного обрушения жилого дома в Петербурге, по предварительным данным, стал взрыв бытового газа
Сейчас МЧС проверяет здание, чтобы решить, кто из жильцов сможет вернуться в свои квартиры.
Между тем издание Фонтанка выяснила, что этот дом ранее фигурировал в сводках силовиков. В нём жил предполагаемый организатор и исполнитель теракта в магазине Перекрёсток в Петербурге.
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russkie_za_sverjenie 13 марта 2018 | 23:10
Ну разумеется. Версия об ответки из Сирии даже не рассматривается. Хотя взрывы-аварии-разрушения чуть не каждый день.