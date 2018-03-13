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23:01, 13 марта 2018

Лидер демократов в американском сенате потребовал от будущих руководителей Госдепа и ЦРУ чёткой позиции по России

Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер потребовал от будущих руководителей Госдепартамента и ЦРУ чёткой позиции по России. Об этом сообщает агентства Рейтер. Шумер сказал, что должен услышать их мнение раньше, чем будут проведены официальные назначения. Шумер добавил, что, по его мнению, госсекретарь Рекс Тиллерсон был недостаточно жёстким в своей позиции по Москве.

Сегодня президент США Дональд Трамп объявил, что Рекс Тиллерсон отправлен в отставку. Его место займёт директор ЦРУ Майк Помпео. В свою очередь, кресло Помпео займёт Джина Хэспел. Разведывательное ведомство впервые возглавит женщина.

Комментарии

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igorrrpadlowitchs 13 марта 2018 | 23:09

Пришло время путинским шавкам собирать монатки, жён, детей , бл...дей и валить в рашку!

gonduras_on_kolima 13 марта 2018 | 23:14

У Помпео всё нормально с позицией по кремлядям - в ложке воды утопил бы.
В сравнении с бизнесменом-орденоносцем Тиллерсоном, Помпео знатный путлофоб.

patrik03 13 марта 2018 | 23:21

Чак Шумер, лидер демократов в американском сенате, потребовал от будущих руководителей Госдепа и ЦРУ чёткой позиции по России...

"Как-то в мещанском кураже Владимир Ленин назвал графа Льва Толстого «зеркалом русской революции». Рэйчел Шукерт из ежедневного еврейского Интернет-журнала Tablet назвала Чарльза Шумера «американским Дядей Левой (Uncle Leo), евреем-родственником из телесериала Seinfeld. По мнению Шукерт, для евреев США Чарльз Шумер стал «символом американо-еврейского опыта и нашего уникального места в мозаике этой страны»..."

fig_wam 13 марта 2018 | 23:49

patrik03: Евреи в Сенате США

grigol331 13 марта 2018 | 23:50

patrik03:
Особенно радует тот факт, что великодержавнутых имперцев-антисемитов мордой по столу будет возить еврей да еще и штатовский.
Путриоты, я искренне рад за вас.

mikhail_spb_ 13 марта 2018 | 23:11


Интересно, Трамп делает все эти кадровые перестановки по приказу своего кремлёвского хозяина?
Наверняка, чтобы сделать Россию великой.

nixs 13 марта 2018 | 23:12

Доигрались на славу. Все будет гораздо жестче чем во времена Холодной Войны. И мультики про ракеты еще больше разозлили Запад, никто о "договариваться" даже и не планирует с ними, как они надеялись.

neyexo 13 марта 2018 | 23:33

nixs: с Кимом тоже не планировали - а оно вон как вышло. Еще целоваться будут через демаркационную линию

kaplan911 13 марта 2018 | 23:47

nixs:

Трамп будет договариваться с Ыном, а нашего он в упор не видит.
Игнорирует.

maxvin 13 марта 2018 | 23:20

Ну конечно, прямо чётко доложат! "Считаем всякое самоуправство любой страны преступлением перед нашим величием! Обязуемся всеми доступными средствами включая оружие массового поражения (биологическое, химическое и т.д.), ядерное оружие, любые методы шантажа и обмана, уничтожать противников нашего доминирования не считаясь с любыми жертвами, во благо процветания нашего благополучия!"

neyexo 13 марта 2018 | 23:29

когда-то таких в кафе не пускали в штатах

semper_fidelis 13 марта 2018 | 23:32

Одно слово - Шумер!

ihor_syvoryj 13 марта 2018 | 23:38

- Холмс! А что это за вой стоит над Англией? Неужели собаки Баскервилей расплодились?
- Элементарно , Ватсон. Это воют жены и дети российских богачей, которым предстоит возвращаться к родным берёзкам.

kaplan911 13 марта 2018 | 23:50

Бить будут.....долго и больно.
Довыпендривалась властная элита наша......в погонах.

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