Лидер демократов в американском сенате потребовал от будущих руководителей Госдепа и ЦРУ чёткой позиции по России

Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер потребовал от будущих руководителей Госдепартамента и ЦРУ чёткой позиции по России. Об этом сообщает агентства Рейтер. Шумер сказал, что должен услышать их мнение раньше, чем будут проведены официальные назначения. Шумер добавил, что, по его мнению, госсекретарь Рекс Тиллерсон был недостаточно жёстким в своей позиции по Москве.

Сегодня президент США Дональд Трамп объявил, что Рекс Тиллерсон отправлен в отставку. Его место займёт директор ЦРУ Майк Помпео. В свою очередь, кресло Помпео займёт Джина Хэспел. Разведывательное ведомство впервые возглавит женщина.