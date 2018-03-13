ФСБ задержала в столичном регионе 60 иностранцев, подозреваемых в отправке боевиков в Сирию и Ирак

В спецслужбе утверждают, что подтверждена связь организаторов канала с представителями международных террористических организаций. В заявлении ФСБ также говорится, что найдены три лаборатории по изготовлению поддельных документов. В службе считают, что задержанные занимались, в том числе, незаконной легализацией в России мигрантов из Центральной Азии.