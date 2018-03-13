ФСБ задержала в столичном регионе 60 иностранцев, подозреваемых в отправке боевиков в Сирию и Ирак
В спецслужбе утверждают, что подтверждена связь организаторов канала с представителями международных террористических организаций. В заявлении ФСБ также говорится, что найдены три лаборатории по изготовлению поддельных документов. В службе считают, что задержанные занимались, в том числе, незаконной легализацией в России мигрантов из Центральной Азии.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
brandfa 13 марта 2018 | 23:05
Наверняка пиндосы - больше некому!
tvitov66 13 марта 2018 | 23:09
brandfa: эдак в столице ни одного таджика не останется - всех ФСБ переловит
neyexo 13 марта 2018 | 23:20
tvitov66: останутся - они же их выпускают
ugiazov 13 марта 2018 | 23:06
А ещё за Навальным надо следить и за его штабами. У ФСБ полный напряг.
prusol 13 марта 2018 | 23:36
ugiazov: Как Вы можете отпускать шуточки, когда речь идёт об очень серьёзной теме?
kaplan911 13 марта 2018 | 23:44
ugiazov:
Мельдоний, кокаин, кибератаки, пресследования инакомыслящих, вязка мигрантов......
Вербовкой занимаются именно они сами.
Им некогда шипиёнов ловить
perrrkele_satttana 13 марта 2018 | 23:10
60 вербовщиков, каждый по 60 человек в сутки, три года вербовали уродов, в Сирию.
Кстати, я не сомневаюсь в количестве УРОДОВ в стране, где Путин, но в Сирии, "прибыль" населения.. 1,5 ляма муслимов-дегенератов. А где убыль в Чечне?
el_borz 13 марта 2018 | 23:18
perrrkele_satttana: Ник и ава твоя четко подходит под твои комменты.
neyexo 13 марта 2018 | 23:18
Я же говорил
выборы тут не при чем - просто у них отчетность ежеквартальная
Скооро конец квартала, как раз когда всез оприходуют
edun1952 13 марта 2018 | 23:28
А что ВКС?
anatolr 13 марта 2018 | 23:34
//ФСБ задержала в столичном регионе 60 иностранцев//
Не 61, не 59, а ровно 60!!! :-))) Молодцы!!! А как же дальние подступы?
Аnatолий - сосед Госдепа
kaplan911 13 марта 2018 | 23:39
Вау.....
Так это же их хлеб. Как и другие.....пакости.
ly4_sveta 13 марта 2018 | 23:46
ЧВК Вагнер, что ли? Это их разоблачили, вывели
на чистую воду и пресекли?