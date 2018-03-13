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23:01, 13 марта 2018

ФСБ задержала в столичном регионе 60 иностранцев, подозреваемых в отправке боевиков в Сирию и Ирак

В спецслужбе утверждают, что подтверждена связь организаторов канала с представителями международных террористических организаций. В заявлении ФСБ также говорится, что найдены три лаборатории по изготовлению поддельных документов. В службе считают, что задержанные занимались, в том числе, незаконной легализацией в России мигрантов из Центральной Азии.

Комментарии

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brandfa 13 марта 2018 | 23:05

Наверняка пиндосы - больше некому!

tvitov66 13 марта 2018 | 23:09

brandfa: эдак в столице ни одного таджика не останется - всех ФСБ переловит

neyexo 13 марта 2018 | 23:20

tvitov66: останутся - они же их выпускают

ugiazov 13 марта 2018 | 23:06

А ещё за Навальным надо следить и за его штабами. У ФСБ полный напряг.

prusol 13 марта 2018 | 23:36

ugiazov: Как Вы можете отпускать шуточки, когда речь идёт об очень серьёзной теме?

kaplan911 13 марта 2018 | 23:44

ugiazov:

Мельдоний, кокаин, кибератаки, пресследования инакомыслящих, вязка мигрантов......
Вербовкой занимаются именно они сами.
Им некогда шипиёнов ловить

perrrkele_satttana 13 марта 2018 | 23:10

60 вербовщиков, каждый по 60 человек в сутки, три года вербовали уродов, в Сирию.
Кстати, я не сомневаюсь в количестве УРОДОВ в стране, где Путин, но в Сирии, "прибыль" населения.. 1,5 ляма муслимов-дегенератов. А где убыль в Чечне?

el_borz 13 марта 2018 | 23:18

perrrkele_satttana: Ник и ава твоя четко подходит под твои комменты.

neyexo 13 марта 2018 | 23:18

Я же говорил
выборы тут не при чем - просто у них отчетность ежеквартальная
Скооро конец квартала, как раз когда всез оприходуют

edun1952 13 марта 2018 | 23:28

А что ВКС?

anatolr 13 марта 2018 | 23:34

//ФСБ задержала в столичном регионе 60 иностранцев//
Не 61, не 59, а ровно 60!!! :-))) Молодцы!!! А как же дальние подступы?

Аnatолий - сосед Госдепа

kaplan911 13 марта 2018 | 23:39

Вау.....
Так это же их хлеб. Как и другие.....пакости.

ly4_sveta 13 марта 2018 | 23:46

ЧВК Вагнер, что ли? Это их разоблачили, вывели
на чистую воду и пресекли?

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