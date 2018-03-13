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23:00, 13 марта 2018

Илья Капустин, рассказавший о пытках сотрудниками ФСБ, покинул Россию

Он попросил убежища в Финляндии, сообщает издание Медиазона.

Мужчину задержали в конце января. По словам Капустина, его били, пытали электрошокером и требовали признаться, что он имеет отношение к арестованным в Пензе антифашистам. Хотя, как рассказал мужчина, он никогда не ездил в Пензу и всего лишь был знаком с одним из подозреваемых. Затем Капустина отвезли в ФСБ, допросили, в его квартире прошёл обыск. В феврале мужчина направил в Следственный комитет заявление о пытках.

Комментарии

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kir_pich_101 13 марта 2018 | 23:03

Как тонко работают!
Прям зависть берёт.

gonduras_on_kolima 13 марта 2018 | 23:08

Ещё один кирпич в стену путирашки как полицейского государства.
Из путирашки бегут такие как Каспаров, а в неё деятели вроде Януковича.

patrik03 13 марта 2018 | 23:15

Илья Капустин, рассказавший о пытках сотрудниками ФСБ, покинул Россию...

Надо было так написать: "Илья Капустин рассказал про пытки в ФСБ... и поэтому смог попросить убежище в Финляндии".

vasilevich58 13 марта 2018 | 23:51

Те, кто рассчитывает, что в дальнейшем будет не хуже, чем сейчас и надеется "перекантоваться", заблуждаются!
Будет настолько хуже, что нынешние времена покажутся раем.
Надо срочно поднимать свои ленивые зады и уезжать из России всем, у кого есть хоть какая-то возможность.
Хотя бы ради детей!

master_analitik 13 марта 2018 | 23:24

kir_pich_101:
Илья Капустин должен был сказать, что его не только пытали, но и поливали фекалиями, а потом заставили сжечь свою машину. В этом бы случае удалось бы получить больше дивидендов.

oldcitizen 13 марта 2018 | 23:45

master_analitik: . В этом бы случае удалось бы получить больше дивидендов.
=========================================================
А сам-то чего не воспользуешься? Вперёд за девидендами! А то у Пригожина скоро полавать перестанут.

mikhail_spb_ 13 марта 2018 | 23:04


Правильно, бежать нужно.
Но насчёт Финляндии есть сомнения, ведь она выдавала совку всех, кто туда бежал.
Кроме того, недавно Финляндия зачем-то запустила к себе на ПМЖ толпы совков, чекистов и комуняк.
В общем, может выдать.

ugiazov 13 марта 2018 | 23:04

Не хочет человек на себя вину брать. Ну как его не избить за это.

kir_pich_101 13 марта 2018 | 23:09

ugiazov: Это был массаж для релоксации.
Они друг другу такой каждый день делают.
Бутылка из-под шампанского, скотч, электрошокер...
Они такие рукастые...

prusol 13 марта 2018 | 23:09

Если этот Илья говорит правду, то он, безусловно, поступил правильно.

vlastimil_popogrebski 13 марта 2018 | 23:20

Если в Пендостане как всем известно до сих пор пытают негров на плантациях, почему Самая Свободная страна в мире Путинский Россия должна цацкаться с какими-то педерачами

nanaryfive 13 марта 2018 | 23:24

Его пытали, утюгами, шокерами, но он сваих не выдал. Настоящий хомяк с Йеха Мацы.

alexlod 13 марта 2018 | 23:33

Почитаешь коменты и думаешь - это ж сколько у нас дебилов?

a8olduin 13 марта 2018 | 23:42

alexlod: У Вас? В палате? Интернет не имеет границ. Все давно знают что здесь собирается всё отребье русскоязычных троллей.

jblack2 13 марта 2018 | 23:34

А достаточно ли данных фантазий для политического убежища на Западе?
Или они, сердобольные, уже готовы пригреть любого #@ндона, заявившего о пытках и преследовании в нашей стране?..

kaplan911 13 марта 2018 | 23:36

Мельдоний, кокаин, кибератаки, избиения инакомыслящих......
Интересно, когда наши доблестные спецслужбы шипиёнов ловят ?!

fresh_breeze 13 марта 2018 | 23:38

Талантливый брехун. Но что поделать, без такой брехни убежище не дадут. А может и с ней тоже.

Но губа у парня не дура, на Украину не рванул, там-то уж точно приняли бы. Ему Великую Финляндию подавай, только в ней зарубцуются шрамы на теле и душе, оставленные чекистскими палачами.

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