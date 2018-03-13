Илья Капустин, рассказавший о пытках сотрудниками ФСБ, покинул Россию...

Он попросил убежища в Финляндии, сообщает издание Медиазона.

Мужчину задержали в конце января. По словам Капустина, его били, пытали электрошокером и требовали признаться, что он имеет отношение к арестованным в Пензе антифашистам. Хотя, как рассказал мужчина, он никогда не ездил в Пензу и всего лишь был знаком с одним из подозреваемых. Затем Капустина отвезли в ФСБ, допросили, в его квартире прошёл обыск. В феврале мужчина направил в Следственный комитет заявление о пытках.