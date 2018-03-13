Центризбирком перед президентскими выборами почистил базу данных избирателей
Сведения о более чем двух миллионах человек удалили, речь идёт о дублирующихся данных и так называемых «мёртвых душах», сказала в эфире «Эха Москвы» глава комиссии Элла Памфилова. По её словам, ко дню голосования процесс планируется завершить, к этому моменту, как ожидается, в базе останется около 107 миллионов избирателей.
Комментарии11
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kir_pich_101 13 марта 2018 | 22:39
Опять нас пытаются очернить...
Сплотим ряды вокруг вошьдя!
Каравай-каравай, кого хочешь выбирай...
kottigr1 13 марта 2018 | 22:55
kir_pich_101: Центризбирком перед президентскими выборами почистил базу данных избирателей
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После чистки осталась только одна фамилия и все её знают..
jidkov 13 марта 2018 | 23:08
Таки кто девушку ужинает - тот её и танцует...
tren 13 марта 2018 | 22:51
Почистили - это уменьшили к-во избирателей, а явка, это процент пришедших к количеству.
Итак, легким движением руки уже есть какой-никакой процент. Что й то раньше не чистили?
Видать, жареным запахло. А людЯм то цифры приличные надо показать. Концерт и сцена уже готовы,
победитель речь заготовил, команда ждет победных фанфар..
kir_pich_101 13 марта 2018 | 22:59
tren: Ещё шесть лет болота...
Лжи...
Цинизма...
Как понимаешь нутром, глубоко так, до спинного мозга, что детям нашим предстоит, в жар бросает.
Мы хотели не такого для них будущего.
Простите нас...
ivfn 13 марта 2018 | 23:28
tren:
//Что й то раньше не чистили? //
Все списки подписываются в избирательных участковых комиссиях 3 декабря в 18.00. Заверяются и отправляются в ЕДИНУЮ БАЗУ избирателей.
Потом все это сверяется ,проверяется ИТД и ИТд В чем проблема
А тем временем
Меж тем при обыске в штабе Навального в Калининграде сотрудники полиции нашли избирательные бюллетени.
Так, во время осмотра помещений в туалетной комнате под раковиной была найдена пачка пустых избирательных бюллетеней, подготовленных к выборам президента 18 марта.
МДА!!!!
i_c_e 13 марта 2018 | 23:02
Да сократить вдвое эту самую базу данных — всё и получится.
world_nail 13 марта 2018 | 23:07
А создать запрет дублирования мозгов не хватило? Любой школьник может поставить галочку "index" в базе.
Чот мутненько все, Элла Чурова.
varangian2011 13 марта 2018 | 23:15
Кто-то еще верит этой падшей женщине???
ivfn 13 марта 2018 | 23:30
varangian2011:
Мужик, ты дурак???
kochar 13 марта 2018 | 23:39
Басня бессмертного Крылова.
Прошло почти 2 века после высмеивания гением , а шуты как были...