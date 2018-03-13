Центризбирком перед президентскими выборами почистил базу данных избирателей

Сведения о более чем двух миллионах человек удалили, речь идёт о дублирующихся данных и так называемых «мёртвых душах», сказала в эфире «Эха Москвы» глава комиссии Элла Памфилова. По её словам, ко дню голосования процесс планируется завершить, к этому моменту, как ожидается, в базе останется около 107 миллионов избирателей.