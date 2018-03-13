Сегодня станут известны два четвертьфиналиста Лиги Чемпионов
Манчестер Юнайтед нужна победа над Севильей, чтобы попасть в восьмерку сильнейших, но победа на своем поле. В гостях англичане не дали себе забить, но и не забили сами 0:0 — счет, который предполагает абсолютно любое развитие событий. Даже менее титулованный клуб , вполне может поймать гранда на контратаке, а в составе испанской команды достаточно квалифицированных мастеров. Один точный удар и задача манкунианцев становится куда менее выполнимой. Шахтер выиграл у итальянской Ромы в первой встрече, причем смог это сделать , пропустив первым. Тем не менее 2-1 это скорее результат в пользу итальянцев. В их традициях забить один гол и не пропустить самим. По поводу первого вряд ли кто-то сомневается, но и Шахтер – команда опытная и мастеровитая. Украинский клуб способен на нестандартные ходы и собственную стратегию.
Телеканал матч ТВ покажет в прямом эфире матч Манчестер Юнайтед Севилья начиная с 22.45 по московскому времени.
Комментарии1
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anatolr 13 марта 2018 | 23:31
А где рашко-говняшковцы (#цитата)?
Аnatолий - сосед Госдепа