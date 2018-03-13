Сегодня станут известны два четвертьфиналиста Лиги Чемпионов

Манчестер Юнайтед нужна победа над Севильей, чтобы попасть в восьмерку сильнейших, но победа на своем поле. В гостях англичане не дали себе забить, но и не забили сами 0:0 — счет, который предполагает абсолютно любое развитие событий. Даже менее титулованный клуб , вполне может поймать гранда на контратаке, а в составе испанской команды достаточно квалифицированных мастеров. Один точный удар и задача манкунианцев становится куда менее выполнимой. Шахтер выиграл у итальянской Ромы в первой встрече, причем смог это сделать , пропустив первым. Тем не менее 2-1 это скорее результат в пользу итальянцев. В их традициях забить один гол и не пропустить самим. По поводу первого вряд ли кто-то сомневается, но и Шахтер – команда опытная и мастеровитая. Украинский клуб способен на нестандартные ходы и собственную стратегию.

Телеканал матч ТВ покажет в прямом эфире матч Манчестер Юнайтед Севилья начиная с 22.45 по московскому времени.