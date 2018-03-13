На шее бизнесмена Николая Глушкова, который скончался в Лондоне, найдены следы удушения

Об этом со ссылкой на источник сообщает газета КоммерсантЪ. При этом собеседник издания подчеркнул, что пока неясно, идёт речь об убийстве или о суициде. Деловой партнёр Бориса Березовского скончался накануне поздно вечером, предпринимателя нашли мёртвым в его доме. Глушкову было 69 лет. Несколько лет назад бизнесмен получил убежище в Великобритании после уголовного преследования в России. Расследованием смерти занимается контртеррористический отдел полиции. При этом в Скотланд-Ярде не располагают информацией о том, что смерть Николая Глушкова может быть связана с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передаёт агентство «Интерфакс».