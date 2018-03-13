ФСБ объявило о пресечении канала отправки сторонников «Исламского государства» в Сирию и Ирак
ФСБ объявило о пресечении канала отправки сторонников «Исламского государства»* в Сирию и Ирак. По этому делу в Москве и области задержаны 60 иностранцев, говорится в сообщении спецслужбы. По версии ФСБ, канал организовала этническая преступная группа, она направляла людей для участия в боевых действия и занималась незаконной легализацией мигрантов из Центральной Азии. Обнаружены три лаборатории по подделке документов, сотрудники спецслужбы нашли печати, штампы о пересечении государственной границы, оригиналы и копии паспортов, — цитирует сообщение ФСБ агентство ТАСС.
* организация запрещена в России
Комментарии15
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danko_fuflo 13 марта 2018 | 22:38
Вот это правильно!!!
pablo_moderator 13 марта 2018 | 22:50
danko_fuflo:
а где pidla ? бабуля из-за окияна достала своей железной рукой ?
danko_fuflo 13 марта 2018 | 22:54
pablo_moderator: не пидла а мрась1. Сидит за океаном. Обратись к ней по телетайпу.
pablo_moderator 13 марта 2018 | 23:01
danko_fuflo:
рано ещё , 18.03 в 8-00 , все мысленные усилия будут направлены на создание 451 С по фаренгейту , по майамскому исчислению , для аннигиляции всех бюллетений и открепительных листков ! беречь её надо !
el_borz 13 марта 2018 | 22:57
в Москве и области задержаны 60 иностранцев..
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Хахаааааааааааааа!
А раньше писали просто узбеки-гастарбайтеры..ну или например, нелегалы со средней Азии.
Вот же журналюги и конторщики хотят поджарить новость от желтизны до красна.возвысить свои подвиги. Смешные.
И самое главное..легкопрочитываемые до лжи.
danko_fuflo 13 марта 2018 | 22:58
el_borz: тебя хоть не задержали, бармалей?
el_borz 13 марта 2018 | 23:05
danko_fuflo: Иди на ф
у
й.
vladvinn73 13 марта 2018 | 22:43
так ИГИЛ победил путин, они наверно просто на курорт поехали
grigol331 13 марта 2018 | 23:38
vladvinn73:
Теперь, после пресечения канала, уже можно смело вводить и выводить, вводить и выводить, "не опасаясь пагубных последствий" (с) ВВС.
gvs 13 марта 2018 | 22:44
Еще бы канал отправки сторонников Асада пресекли - им бы вообще цены не было )))
grigol331 13 марта 2018 | 23:33
gvs:
ФСБ объявило о пресечении канала...
____
К сожалению, эта новость не о том, что гэбня не сможет давать потомство.
peresvet73 13 марта 2018 | 22:48
ФСБ всегда что-то "пресекает", когда нужно отвлечь внимание от главного события.
ded64 13 марта 2018 | 22:52
Звездопад стал труден...
vlastimil_popogrebski 13 марта 2018 | 23:25
ЛюдЯм русским православным не грех и поучиться у Игила*(запрещённая в России организация) как правильно мочить педофилов гомосеков и прочих оголтелых
grigol331 13 марта 2018 | 23:42
vlastimil_popogrebski:
Перечисленные вами отклонения от традиции в поповской среде втречаются гораздо чаще, чем в миру.