ФСБ объявило о пресечении канала отправки сторонников «Исламского государства»* в Сирию и Ирак. По этому делу в Москве и области задержаны 60 иностранцев, говорится в сообщении спецслужбы. По версии ФСБ, канал организовала этническая преступная группа, она направляла людей для участия в боевых действия и занималась незаконной легализацией мигрантов из Центральной Азии. Обнаружены три лаборатории по подделке документов, сотрудники спецслужбы нашли печати, штампы о пересечении государственной границы, оригиналы и копии паспортов, — цитирует сообщение ФСБ агентство ТАСС.

* организация запрещена в России