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22:30, 13 марта 2018

ФСБ объявило о пресечении канала отправки сторонников «Исламского государства» в Сирию и Ирак

ФСБ объявило о пресечении канала отправки сторонников «Исламского государства»* в Сирию и Ирак. По этому делу в Москве и области задержаны 60 иностранцев, говорится в сообщении спецслужбы. По версии ФСБ, канал организовала этническая преступная группа, она направляла людей для участия в боевых действия и занималась незаконной легализацией мигрантов из Центральной Азии. Обнаружены три лаборатории по подделке документов, сотрудники спецслужбы нашли печати, штампы о пересечении государственной границы, оригиналы и копии паспортов,  — цитирует сообщение ФСБ агентство ТАСС.

* организация запрещена в России

Комментарии

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danko_fuflo 13 марта 2018 | 22:38

Вот это правильно!!!

pablo_moderator 13 марта 2018 | 22:50

danko_fuflo:

а где pidla ? бабуля из-за окияна достала своей железной рукой ?

danko_fuflo 13 марта 2018 | 22:54

pablo_moderator: не пидла а мрась1. Сидит за океаном. Обратись к ней по телетайпу.

pablo_moderator 13 марта 2018 | 23:01

danko_fuflo:

рано ещё , 18.03 в 8-00 , все мысленные усилия будут направлены на создание 451 С по фаренгейту , по майамскому исчислению , для аннигиляции всех бюллетений и открепительных листков ! беречь её надо !

el_borz 13 марта 2018 | 22:57

в Москве и области задержаны 60 иностранцев..


=========
Хахаааааааааааааа!
А раньше писали просто узбеки-гастарбайтеры..ну или например, нелегалы со средней Азии.
Вот же журналюги и конторщики хотят поджарить новость от желтизны до красна.возвысить свои подвиги. Смешные.
И самое главное..легкопрочитываемые до лжи.

danko_fuflo 13 марта 2018 | 22:58

el_borz: тебя хоть не задержали, бармалей?

el_borz 13 марта 2018 | 23:05

danko_fuflo: Иди на ф
у
й.

vladvinn73 13 марта 2018 | 22:43

так ИГИЛ победил путин, они наверно просто на курорт поехали

grigol331 13 марта 2018 | 23:38

vladvinn73:
Теперь, после пресечения канала, уже можно смело вводить и выводить, вводить и выводить, "не опасаясь пагубных последствий" (с) ВВС.

gvs 13 марта 2018 | 22:44

Еще бы канал отправки сторонников Асада пресекли - им бы вообще цены не было )))

grigol331 13 марта 2018 | 23:33

gvs:
ФСБ объявило о пресечении канала...
____
К сожалению, эта новость не о том, что гэбня не сможет давать потомство.

peresvet73 13 марта 2018 | 22:48

ФСБ всегда что-то "пресекает", когда нужно отвлечь внимание от главного события.

ded64 13 марта 2018 | 22:52

Звездопад стал труден...

(комментарий скрыт)

vlastimil_popogrebski 13 марта 2018 | 23:25

ЛюдЯм русским православным не грех и поучиться у Игила*(запрещённая в России организация) как правильно мочить педофилов гомосеков и прочих оголтелых

grigol331 13 марта 2018 | 23:42

vlastimil_popogrebski:
Перечисленные вами отклонения от традиции в поповской среде втречаются гораздо чаще, чем в миру.

(комментарий скрыт)

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