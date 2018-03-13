Глава ЦИК Памфилова: Мы будем защищать тех избирателей, кто выявляет нарушения на выборах

Мы будем поддерживать тех избирателей, кто выявляет нарушения на выборах. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«У нас есть избиратели с гражданской позицией, которые не боятся, и мы их будем даже благодарить и награждать. Нам важно, чтобы в обществе были люди, которые не боятся говорить правду, а если будут бояться, будут безобразия. Их надо поддерживать. Мы взяли на себя ответственность, что мы должны защитить всех людей всех тех, кто выявляет эти нарушения. Но я буду разоблачать фальсификаторов, кто фабрикует ложные фальсификации, такая тоже тенденция есть. Спасибо тем, кто помогает, но остальные – до свидания», — сказала она.

Э.Памфилова добавила, что отслеживание жалоб по приводящимся выборам проводилось и раньше, и эта работа продолжиться. «Сейчас мы тоже ведем отслеживание – жалоб нет. Мы собираем весь этот информационный мусор. У нас мониторят все, счищаем все», — отметила она.