Глава ЦИК Памфилова: Мы будем защищать тех избирателей, кто выявляет нарушения на выборах
Мы будем поддерживать тех избирателей, кто выявляет нарушения на выборах. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
«У нас есть избиратели с гражданской позицией, которые не боятся, и мы их будем даже благодарить и награждать. Нам важно, чтобы в обществе были люди, которые не боятся говорить правду, а если будут бояться, будут безобразия. Их надо поддерживать. Мы взяли на себя ответственность, что мы должны защитить всех людей всех тех, кто выявляет эти нарушения. Но я буду разоблачать фальсификаторов, кто фабрикует ложные фальсификации, такая тоже тенденция есть. Спасибо тем, кто помогает, но остальные – до свидания», — сказала она.
Э.Памфилова добавила, что отслеживание жалоб по приводящимся выборам проводилось и раньше, и эта работа продолжиться. «Сейчас мы тоже ведем отслеживание – жалоб нет. Мы собираем весь этот информационный мусор. У нас мониторят все, счищаем все», — отметила она.
Комментарии10
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morganafata 13 марта 2018 | 22:22
Процедила сквозь зубы.
boooben 13 марта 2018 | 22:37
А как же, конечно будем.
"Прошу заключить меня в бронированную камеру!" (с)
ilja13 13 марта 2018 | 22:24
Это как это "защищать"? И самое главное - от кого? От самой же власти? Небось по импортной (американской, к примеру) программе "защиты свидетелей" - охрану предоставят, при необходимости - сменят документы, предоставят новое место жительства........ну скоморошница однако какая...)))))
rampa 13 марта 2018 | 22:25
и Элла Памфилова взяла на себя ответственность лично определять, кто выявляет нарушения на выборах, а кто фабрикует ложные фальсификации )))
tren 13 марта 2018 | 22:27
Аттракцион неслыханной щедрости!
salut__521 13 марта 2018 | 22:32
Эллочка-подлюдоедка вешает быдлоконтингенту путриотическую лапшу, не моргнув невинными поросячьими глазками...
lew_usow 13 марта 2018 | 22:32
И именно для этого мы ограничим число наблюдателей.
А что, всё грамотно и просто: нет наблюдения - нет нарушений. Ляпота и электоральный профит.
sklar39 13 марта 2018 | 22:37
А от кого собирается защищать избирателей госпожа Памфилова? И почему в демократическом государстве избиратели нуждаются в какой- то поддержке и защите? Это простые вопросы, г-жа Памфилова.
vse_tam_budem 13 марта 2018 | 22:38
При этом подумала - заЧищать
"- Но позвольте, как же он служил в очистке?"(с)
askol2016 13 марта 2018 | 22:59
У всех путинистов, без исключения, что ни слово -то ложь.