ФСБ задержала в Москве и области 60 иностранцев по делу о переправке сторонников «ИГ» в Ирак и Сирию

ФСБ задержала в Москве и области 60 иностранцев по делу о переправке сторонников «Исламского государства»* в Ирак и Сирию. Такое сообщение распространило агентство Интерфакс.

Три лаборатории для изготовления поддельных документов, принадлежащие переправлявшим сторонников запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» и нелегальных мигрантов в Ирак и Сирию, обнаружены в Москве. Об этом сообщили во вторник в Центре общественных связей ФСБ России.

* организация запрещена в России