ФСБ задержала в Москве и области 60 иностранцев по делу о переправке сторонников «ИГ» в Ирак и Сирию
ФСБ задержала в Москве и области 60 иностранцев по делу о переправке сторонников «Исламского государства»* в Ирак и Сирию. Такое сообщение распространило агентство Интерфакс.
Три лаборатории для изготовления поддельных документов, принадлежащие переправлявшим сторонников запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» и нелегальных мигрантов в Ирак и Сирию, обнаружены в Москве. Об этом сообщили во вторник в Центре общественных связей ФСБ России.
* организация запрещена в России
Комментарии3
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boseal 13 марта 2018 | 22:11
Фирма веников не вяжет - фирма делает гробы).
nikitin43 13 марта 2018 | 22:13
boseal: напрасно кремль гадит европе , в случае проблем в россии - помощи от мирового сообщества и ленд -лиза не будет .
malanoff 13 марта 2018 | 22:13
Не было ни гроша и вдруг алтын. Просто обнаружена целая россыпь иностранцев , (60 штук)по делу о переправке сторонников каких то исламистов в запрещенное государство в РФ..