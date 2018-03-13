В экономическом прогнозе Внешэкономбанка на ближайшие годы учтено постепенное повышение пенсионного возраста

Согласно документу, такая реформа ожидается через два года.

С 2020 года пенсионный возраст россиян будет постепенно – каждые шесть месяцев – увеличиваться, пишет Внешэкономбанк в своем базовом сценарии экономического прогноза. Ожидается, что реформа затронет и мужчин и женщин, но не уточняется, насколько будет увеличен пенсионный возраст.

Стоит отметить, что прогноз ВЭБ противоречит стратегии пенсионного развития, согласно которой, возраст не будет меняться до 2030 года – на это указал и глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. Он назвал данные Внешэкономбанка «самотворчеством» и подчеркнул, что ни в Госдуме, ни в Совфеде этот вопрос не обсуждается, такого законопроекта нет, и указаний на этот счет не было. Никаких поручений о соответствующих расчетах не получали и в Пенсионном фонде.

Бывший министр финансов Алексей Кудрин утверждает, что неповышение пенсионного возраста сейчас обходится стране примерно в 2 процента ВВП.