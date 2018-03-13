Элла Памфилова: В системе «Мобильный избиратель» предусмотрена защита от организации «каруселей» на выборах
Глава ЦИК Элла Памфилова уверяет, что в системе «Мобильный избиратель» предусмотрена защита от организации так называемых «каруселей» на выборах. Об этом она сказала в эфире «Эха Москвы». Так Памфилова прокомментировала сегодняшнее заявление Алексея Навального. На своём сайте политик рассказал, что сотрудник его штаба с помощью системы «Мобильный избиратель» за полчаса оформил сразу три заявления о голосовании на трех разных избирательных участках в Москве. Оппозиционер пришёл к выводам, что таким образом любой желающий может проголосовать несколько раз. Элла Памфилова полагает, что ситуация описанная Навальным невозможна.
По словам Памфиловой, системой «Мобильный избиратель» уже воспользовались пять миллионов человек. Сейчас приём заявок приостановлен. Это необходимо, чтобы тщательно проверить все поступившие обращения, пояснила глава ЦИК.
Комментарии5
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amrigo 13 марта 2018 | 22:07
18 марта можно будет голосовать несколько раз на разных участках, такую возможность ЦИК сделала для организации массовых каруселей.
Я специально писал вопрос официально в ЦИК — можно ли открепиться в нескольких отделениях МФЦ и потом 18 марта ходить в течении дня голосуя на всех участках города? Ответа не получил, а теперь команда Навального проверила этот механизм в действии и значит уже с этого момента можно объявлять эти "выборы" незаконными.
pyfrjvsqfldjrfn 13 марта 2018 | 22:19
//Элла Памфилова: В системе «Мобильный избиратель» предусмотрена защита от организации «каруселей» на выборах//
Да кто же тебе поверит, если у тебя борода выросла.
kottigr1 13 марта 2018 | 22:07
В РФ, на ближайших выборах, россияне смогут свободно проголосовать за любого кандидата в Президенты РФ с фамилией Путин. Причем даже неважно где именно они поставят свою галочку или придут ли вообще..
Не ходите на этот балаган, не тратьте зря свое время..
kir_pich_101 13 марта 2018 | 22:12
Значит чего-то другое придумали...
Лишь бы вошьдь был живее всех живых...
grishakras 13 марта 2018 | 22:19
Кому втирает хомячок с щечками. Лучшая защита от всяких нарушений, в том числе , пресловутых каруселей , суд и тюрьма. Но разве кого то посадили? Когда была видеофиксация вбросов . Например, у гаишников это проходит на раз.