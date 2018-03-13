//Элла Памфилова: В системе «Мобильный избиратель» предусмотрена защита от организации «каруселей» на выборах//

Глава ЦИК Элла Памфилова уверяет, что в системе «Мобильный избиратель» предусмотрена защита от организации так называемых «каруселей» на выборах. Об этом она сказала в эфире «Эха Москвы». Так Памфилова прокомментировала сегодняшнее заявление Алексея Навального. На своём сайте политик рассказал, что сотрудник его штаба с помощью системы «Мобильный избиратель» за полчаса оформил сразу три заявления о голосовании на трех разных избирательных участках в Москве. Оппозиционер пришёл к выводам, что таким образом любой желающий может проголосовать несколько раз. Элла Памфилова полагает, что ситуация описанная Навальным невозможна.

По словам Памфиловой, системой «Мобильный избиратель» уже воспользовались пять миллионов человек. Сейчас приём заявок приостановлен. Это необходимо, чтобы тщательно проверить все поступившие обращения, пояснила глава ЦИК.