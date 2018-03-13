В российском МИДе возмущены заявлением Лондона в связи с расследованием отравления Сергея Скрипаля

Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что британские власти выдвинули ультиматум, потребовав в течение суток дать ответ на вопросы по этому делу. Подобные заявления Лондона Захарова считает неприемлимыми.

Захарова добавила, что после заявлений британских властей ей стало понятно, почему президент Владимир Путин уделил столько внимания описанию новейшего вооружения в послании федеральному собранию.

Тем временем посольство России в Лондоне направило в британский МИД ноту с заявлением о непричастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля. Об этом дипломатическое представительство сообщило в Твиттере.