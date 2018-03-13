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22:00, 13 марта 2018

В российском МИДе возмущены заявлением Лондона в связи с расследованием отравления Сергея Скрипаля

Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что британские власти выдвинули ультиматум, потребовав в течение суток дать ответ на вопросы по этому делу. Подобные заявления Лондона Захарова считает неприемлимыми.

Захарова добавила, что после заявлений британских властей ей стало понятно, почему президент Владимир Путин уделил столько внимания описанию новейшего вооружения в послании федеральному собранию.

Тем временем посольство России в Лондоне направило в британский МИД ноту с заявлением о непричастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля. Об этом дипломатическое представительство сообщило в Твиттере.

Комментарии

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roqswen 13 марта 2018 | 22:02

Наркомат иностранных дел в истерике. Машка-наркомашка вдула двойную дозу ))

danko_fuflo 13 марта 2018 | 22:03

roqswen: свинорыл.

doorin 13 марта 2018 | 22:05

danko_fuflo:
Breaking news !!!
================

Только что сообщили, что Ходорковский найден мёртвым
в Ганновере.

Полиция Нижней Саксонии заявила, что есть все основания
полгать, что он был отравлен подобно Скрипалю в Лондоне.
Меркель в настоящее время ведет интенсивные телефонные
консультаации с Т.Мэй, Д.Трампом и Макроном.
Завтра утром Меркель сделает официальное заявление
которое станет настоящей бомбой.

\ EuroNews \

danko_fuflo 13 марта 2018 | 22:06

roqswen: Я тоже возмущён. А стараямрасьданко1 нет.

morganafata 13 марта 2018 | 22:06

danko_fuflo: По другому не скажешь, а раньше какие были дипломаты - краса нации. Теперь к сожалению шариковы.

danko_fuflo 13 марта 2018 | 22:09

morganafata: стреляйся!

morganafata 13 марта 2018 | 22:12

danko_fuflo: Вы ненавидите историю и славу России?

roqswen 13 марта 2018 | 22:17

morganafata:

А в чём "слава" то? Несколько столетий под монголами, феодализм и рабство по сей день? ))

danko_fuflo 13 марта 2018 | 22:18

roqswen: рылосвин.

palmcoast___ 13 марта 2018 | 22:20

Свифтик, пора уже обрезать свифтик бандюганам из РФ. По самую сурепку.

b522 13 марта 2018 | 22:14

roqswen: Кокс дармовой, грузят чемоданами!

samkos 13 марта 2018 | 22:04

Заплясали, демоны.

kottigr1 13 марта 2018 | 22:05

Не понятно возмущение российского МИДа.. Может на них так аргентинский кокаин действует ?

ОВ было разработано и хранилось только в РФ. Согласно договоренностей по уничтожению ОВ его вообще в природе не должно существовать, ведь РФ отчиталась об уничтожении всех своих ОВ.
A-232, "Новичок-5" - испытания боеприпасов с этими ОВ завершились лишь в 1991-1992 гг. уже после появления РФ.
"Новичок-5" — бинарное ОВ на основе A-232. По токсичности в пять-восемь раз превосходит VX. Ведущие разработчики — И. Васильев и А. Железняков (ГНИИОХТ, Москва).
"Новичок-7" — бинарное ОВ на основе А-230 с летучестью, как у зомана, но в десять раз токсичнее. Ведущий разработчик — Г. И. Дрозд (ГНИИОХТ, Москва).
Производился в Новочебоксарске, в Волгограде, в Шиханах.
Около Нукуса (Узбекистан) располагался лишь испытательный полигон и там он не производился..
Мирзаянов Вил Султанович известен только тем, что впервые рассказал об этом ОВ и в числе его разработчиков никогда не значился. Мирзаянов в течение 26 лет проработал в ГосНИИОХТе (Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии) - главном военном центре Советского Союза по производству химоружия. Он возглавлял подразделение контрразведки, которое вело наблюдение за прилегающей территорией, чтобы не допустить утечки..
Никто и не обвиняет РФ(пока что, по крайней мере) в применении ОВ в Лондоне.
Англия как раз и требует, что бы РФ предоставила сведения по хранению и обороту ОМП и если РФ откажется предоставить эти сведения, то это будет означать.. «либо Россия напрямую ответственна за отравление, либо она позволила нервно-паралитическому газу попасть в руки третьих лиц"..

danko_fuflo 13 марта 2018 | 22:11

kottigr1: 7 детских садиков, 6 вытрезвителя и 5 бухих котингеров.

minerr 13 марта 2018 | 22:13

kottigr1: Да хорош копипастить свою методичку от Каспарова. Интересно, откуда он узнал эти совершенно секретные сведения. хотя, скорее всего сам придумал, а его бараны послушно копируют его бредни.

cukker 13 марта 2018 | 22:14

kottigr1: какое хранение ОМП, если Россия его уничтожила еще при СССР, идиота вот США не уничтожили и с завода в Узбекистане, который они закрывали, утаили пару цистерн.не устал еще с утра до ночи мстить за неньку? может дерябнишь самогону со свинорылом и завалишься, утром продолжишь

kottigr1 13 марта 2018 | 22:20

cukker: с завода в Узбекистане, который они закрывали..
-----------------------------------------------------------------
С какого нафиг завода !? Около Нукуса (Узбекистан) располагался лишь испытательный полигон и там он не производился..
"Новичок" производился только в РФ в Новочебоксарске, в Волгограде, в Шиханах.

monkur 13 марта 2018 | 22:14

kottigr1: По словам специалистов, "Новичок" представляет собой серию боевых отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Оно было изобретено в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГНИИОХТ), а о разработке "Новичкова" удалось узнать немного информации благодаря рассказам одного из его создателей - Вила Мирзаянова, эмигрировавшего в 1990-х годах в США.

kottigr1 13 марта 2018 | 22:18

monkur: Не выдумывайте. Мирзаянов Вил Султанович известен только тем, что впервые рассказал об этом ОВ и в числе его разработчиков никогда не значился. Мирзаянов в течение 26 лет проработал в ГосНИИОХТе (Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии) - главном военном центре Советского Союза по производству химоружия. Он возглавлял подразделение контрразведки, которое вело наблюдение за прилегающей территорией, чтобы не допустить утечки..

monkur 13 марта 2018 | 22:20

kottigr1: В 1996 году эмигрировал в США. Проживает и работает в городе Принстоне, штат Нью-Джерси. На сайте www.mirzayanov.com публиковал свои публицистические работы и переводы.

samkos 13 марта 2018 | 22:06

Владимир отравитель.

monkur 13 марта 2018 | 22:11

Разработчик предполагаемого ОВ с 90-х проживает в США и что секрет данного ОВ на Западе никому не известен?

kottigr1 13 марта 2018 | 22:13

monkur: Разработчик предполагаемого ОВ с 90-х проживает в США..
------------------------------------------------------------
С чего Вы взяли подобную глупость ?

abuvgrobu 13 марта 2018 | 22:11

По ходу влипла Тереза Мэй.По сообщениям британского издания Telegraph, при отравлении Скрипаля и его дочери было использовано то же нервно-паралитическое вещество, что и во время убийства Ким Чен Нама, который являлся старшим братом главы КНДР Ким Чен Ына.В обоих случаях использовалось вещество, разработанное британское компанией в 1950-х годах.

djuga 13 марта 2018 | 22:12

Захарова добавила, что после заявлений британских властей ей стало понятно, почему президент Владимир Путин уделил столько внимания описанию новейшего вооружения в послании федеральному собранию.
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Захарова дура или сумасшедшая?
Там в МИДе вообще вменяемые остались?

uzhosuzhos 13 марта 2018 | 22:12

У Мани ломка?
Калин-кокаин-кокаин-ка моя...

grishakras 13 марта 2018 | 22:14

Репутация такова, какую сделали. Не малая заслуга проституток режима.

listen_up 13 марта 2018 | 22:15

Захарова добавила, что после заявлений британских властей ей стало понятно, почему президент Владимир Путин уделил столько внимания описанию новейшего вооружения в послании федеральному собранию.
==============================
Манюня, все-таки Вы дура. Ведь Скрипаля отравили ПОСЛЕ показа мультика с ракетами. Стало быть отец и учитель знал про "вот-вот что-то случится". В отличие от Машки главный эхоном (Сей Сеич) тонкий политик и держит ее (Машку) в закадычных подругах, несмотря на ее умственные способности.

i_c_e 13 марта 2018 | 22:18

Ну не дура? То есть 1ого марта Путин знал что 4ого Скипаля траванут и британцы возмутятся? Ну можно своих так палить?

peresvet73 13 марта 2018 | 22:18

//посольство России в Лондоне направило в британский МИД ноту с заявлением о непричастности Москвы//

Конечно! Это всё частные лица из России, действия которых, Путин не контролирует и за них не отвечает

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