Пользователи мессенджера «Telegram» подали коллективный иск к ФСБ в Мещанский районный суд Москвы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат, ведущий юрист общественной организации «РосКомСвобода» Саркис Дарбинян.



«Основная суть иска — признать незаконным требование ФСБ к «Телеграмму» о предоставлении ключей для дешифрования всего и вся. Пользователи полагают, что это нарушает их базовое право на стойкое шифрование и может серьезно сказаться на потере приватности и конфиденциальности», — рассказал адвокат.

По словам С.Дарбиняна, всего под иском подписалось 35 человек.

Он добавил, что жалоба пользователей будет консолидироваться с ранее поданными жалобами от администрации мессенджера и отдельных блогеров. Адвокат также не исключил, что этот вопрос придется решать на уровне международных судебных институтов.