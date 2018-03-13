Пользователи мессенджера «Telegram» подали коллективный иск к ФСБ
Пользователи мессенджера «Telegram» подали коллективный иск к ФСБ в Мещанский районный суд Москвы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат, ведущий юрист общественной организации «РосКомСвобода» Саркис Дарбинян.
«Основная суть иска — признать незаконным требование ФСБ к «Телеграмму» о предоставлении ключей для дешифрования всего и вся. Пользователи полагают, что это нарушает их базовое право на стойкое шифрование и может серьезно сказаться на потере приватности и конфиденциальности», — рассказал адвокат.
По словам С.Дарбиняна, всего под иском подписалось 35 человек.
Он добавил, что жалоба пользователей будет консолидироваться с ранее поданными жалобами от администрации мессенджера и отдельных блогеров. Адвокат также не исключил, что этот вопрос придется решать на уровне международных судебных институтов.
Комментарии2
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danko_fuflo 13 марта 2018 | 22:01
Вот тебе раз!
juche 13 марта 2018 | 22:03
Все ключи у них есть, просто дурит голову Дуров на пару с фсб.