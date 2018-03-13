Московский штаб «Открытой России» выселяют из здания
Московский штаб движения «Открытая Россия» выселяют из здания. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель движения Александр Соловьев.
По его словам, владельца помещения вынудили это сделать. «Пришли представители собственника и рассказали, что к ним приходили силовики и угрожали проблемами с требованием выселить нас до 16 марта. В связи с этим нас попросили уехать как можно скорее, несмотря на то, что по договору это невозможно», — уточнил А.Соловьев.
Он добавил, что движение уже много раз сталкивалось с подобными проблемами. Как правило, не удается выяснить, какие именно силовики давят на арендодателей, но однажды выселение было связано с обыском, который проводили сотрудники ГУ МВД Москвы, — отметил А.Соловьев.
Комментарии4
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olegleon 13 марта 2018 | 21:48
"Пришли представители собственника и рассказали, что к ним приходили силовики и угрожали проблемами"
какие говорливые представители собственника. теперь точно у него будут проблемы после таких слов.
grishakras 13 марта 2018 | 21:52
Всех не запугаешь
kara 13 марта 2018 | 22:06
ну и черт с ней с "Открытой Россией" (глупое название), главное, что бы Вести не выселили.
ilja13 13 марта 2018 | 22:09
Ну а что собственно за писк? Данная организация - за свободное предпринимательство. Вот арендодатель в соответствии с гражданским законодательством и использовал своё суверенное право. В чём собственно дело? "Угрожали проблемами.......силовики"......это только слова, ни о чём. Надо было раньше реализовывать более вдумчивые программы. А не "развитие парламентаризма в России". Какой парламентаризм в России, тем более последние 20 лет? Самим то не смешно было этой ерундой заниматься столько лет? Вот и получите и распишитесь.