Московский штаб «Открытой России» выселяют из здания

Московский штаб движения «Открытая Россия» выселяют из здания. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель движения Александр Соловьев.

По его словам, владельца помещения вынудили это сделать. «Пришли представители собственника и рассказали, что к ним приходили силовики и угрожали проблемами с требованием выселить нас до 16 марта. В связи с этим нас попросили уехать как можно скорее, несмотря на то, что по договору это невозможно», — уточнил А.Соловьев.

Он добавил, что движение уже много раз сталкивалось с подобными проблемами. Как правило, не удается выяснить, какие именно силовики давят на арендодателей, но однажды выселение было связано с обыском, который проводили сотрудники ГУ МВД Москвы, — отметил А.Соловьев.