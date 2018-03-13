Памфилова готова встретиться с Навальным и его соратниками

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова готова встретиться с политиком, основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным и его соратниками. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я обещала с ними встретиться — я готова. Кстати, 1,5 месяца мой пресс-секретарь не мог ему дозвониться, сегодня еле-еле до Любви Соболь дозвонились. Пусть приходят, все подробно наши специалисты им объяснят», — сказала Э.Памфилова.

При этом она назвала несостоятельными заявления Навального об использовании системы «Мобильный избиратель» для организации так называемых «каруселей». «Алексей Навальный каждый день чего-нибудь выявляет, то приврет что-нибудь, то за моей подписью листовки сделает. Мы недавно встречались с нашими наблюдателями, все над ним посмеялись. Сегодня он, очевидно, сел в большую лужу, это полная глупость. Прежде чем делать такие заявления, надо было разобраться», — заключила Э.Памфилова.