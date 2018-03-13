Памфилова готова встретиться с Навальным и его соратниками
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова готова встретиться с политиком, основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным и его соратниками. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Я обещала с ними встретиться — я готова. Кстати, 1,5 месяца мой пресс-секретарь не мог ему дозвониться, сегодня еле-еле до Любви Соболь дозвонились. Пусть приходят, все подробно наши специалисты им объяснят», — сказала Э.Памфилова.
При этом она назвала несостоятельными заявления Навального об использовании системы «Мобильный избиратель» для организации так называемых «каруселей». «Алексей Навальный каждый день чего-нибудь выявляет, то приврет что-нибудь, то за моей подписью листовки сделает. Мы недавно встречались с нашими наблюдателями, все над ним посмеялись. Сегодня он, очевидно, сел в большую лужу, это полная глупость. Прежде чем делать такие заявления, надо было разобраться», — заключила Э.Памфилова.
Комментарии13
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dobro_vam_v_dom 13 марта 2018 | 21:37
Зачем главе ЦИК встречаться с Навальным, который к выборам президента не имеет никакого отношения?
semia 13 марта 2018 | 21:43
Надо было при встрече в Центризбиркоме регистрировать Навального в соответствии с Законом ,, а Путина снимать.Наперсточница
sab171 13 марта 2018 | 22:04
dobro_vam_v_dom: зачем корове седло?
toyama_tokanawa99 13 марта 2018 | 21:42
Госпожа начальник ЦИКа, не "Любви Соболь",а Любови Соболь...
pomapamzahob 13 марта 2018 | 22:05
toyama_tokanawa99: да она неграмотная, всю жизнь на заводе отпахала или где там)))
konogen 13 марта 2018 | 22:05
toyama_tokanawa99: Швондеры и Шариковы... какие тут уж падежи?...
nikolaysatin 13 марта 2018 | 21:44
Мачеха, посадиишая глупого сыночка в лужу. Кавычки не ставлю, тк закавычевать нужно "ЦИК" и "выборы". А всё остальное по-настоящему: любовь мачехи - как в "Аленьком цветочке".
margosher 13 марта 2018 | 21:46
"...наши специалисты им объяснят". Что там такого хитро-мудрого в системе выборов, что требует особого разъяснения? Все их уловки на виду.
babich174 13 марта 2018 | 21:48
Будет встречаться с Навальным, если Алексей ей позволит...
eyjafjallajoekull 13 марта 2018 | 21:56
Неужели так и сказала: "До Любви Соболь"? Если да, прикольно!
basel812 13 марта 2018 | 21:56
Встретимся, конечно встретимся, Элла Александровна. Не сомневайтесь.
abuvgrobu 13 марта 2018 | 22:00
Памфилова готова встретиться с Навальным и его соратниками
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Для чего ? Для того, чтобы мелкие никчемные вонючки почувствовали себя кем-то ?
konogen 13 марта 2018 | 22:03
Ну и ... женская особь собаки.