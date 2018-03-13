Глава ЦИК Памфилова: Более 2 млн человек выявлено в числе «мертвых душ» среди избирателей

Более 2 млн человек выявлено в числе «мертвых душ» среди избирателей. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«Мы взяли на себя огромную ответственность, потому что много новаций ввели. Мы могли где-то что-то не предусмотреть. Сейчас обработаем 5 млн, посмотрим сколько там двойников и тройников. Эту работу никто и никогда пока не делал. У нас вообще был двойной счет по избирателю. Было много «мертвых душ». Сейчас чистим очень серьезно, сейчас заканчиваем. Вычистили уже более 2 млн. Я полагаю, что ко дню голосованию все существенно почистим. Я думаю, что может быть 107 миллионов», — сказала она.

Э.Памфиловой отметила, что некоторые люди могли жить в одном месте, а потом могил переехать, таким образом они оказались на двух участках. «Раньше считали, у нас 100 с чем-то миллионов в России, а еще 1 миллион 800 — за границей. Оказалось, что все нет. Оказалось, что многие из тех, кто за границей, они и здесь приписаны. Получается двойной счет», — сказала она.