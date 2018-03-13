Глава ЦИК Памфилова: Более 2 млн человек выявлено в числе «мертвых душ» среди избирателей
Более 2 млн человек выявлено в числе «мертвых душ» среди избирателей. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
«Мы взяли на себя огромную ответственность, потому что много новаций ввели. Мы могли где-то что-то не предусмотреть. Сейчас обработаем 5 млн, посмотрим сколько там двойников и тройников. Эту работу никто и никогда пока не делал. У нас вообще был двойной счет по избирателю. Было много «мертвых душ». Сейчас чистим очень серьезно, сейчас заканчиваем. Вычистили уже более 2 млн. Я полагаю, что ко дню голосованию все существенно почистим. Я думаю, что может быть 107 миллионов», — сказала она.
Э.Памфиловой отметила, что некоторые люди могли жить в одном месте, а потом могил переехать, таким образом они оказались на двух участках. «Раньше считали, у нас 100 с чем-то миллионов в России, а еще 1 миллион 800 — за границей. Оказалось, что все нет. Оказалось, что многие из тех, кто за границей, они и здесь приписаны. Получается двойной счет», — сказала она.
Комментарии11
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vladimirbelarus 13 марта 2018 | 21:41
Да у тебя, сука, уже могилы говорят, мёртвые голосуют как надо, что ты нам всё врешь?
boooben 13 марта 2018 | 21:56
Чуров вдруг заикал на всё кладбище.
babich174 13 марта 2018 | 21:45
Оказывается нас не 140 милл., а этак миллионов 100-110.
Накой хрен тратили деньги на перепись?
pepetz 13 марта 2018 | 21:50
Так вот откуда 86%. Мертвые голосуют за Путина. А с мертвых какой спрос?
stoned_fox 13 марта 2018 | 21:57
pepetz: Где вы тут путина увидели? Ну лишь бы тяФкнуть.
pepetz 13 марта 2018 | 22:03
stoned_fox:
А разве ты не за Путина? А за кого? Больше же незакого.
stoned_fox 13 марта 2018 | 22:11
pepetz: Если ты живёшь в России, то тебе полюбому уже принесли лично, или в почтовый ящик, приглашение на выборы. Так вот открой и посмотри, там ещё семь человек кроме Путина.
zamorysh 13 марта 2018 | 21:50
Чего так поздно списки чистить начали? Повышаем процент явки?
Занести всех сторонников Навального в списки условно умерших.
molchun 13 марта 2018 | 21:55
Два года при исполнении и чуть приоткрылся один глаз. Когда же откроются оба глаза и она прозреет? Тещи давно нет в живых, а в списках значится. Но пенсию ей сразу после смерти прекратили начислять.
konogen 13 марта 2018 | 21:59
molchun: Прям как Вий...
grishakras 13 марта 2018 | 21:57
Глава ЦИрКа что то там сказала. Лучше бы позаботилась о своём образе. А то он как то стал расплываться. Так ведь ,и глазок , - скоро не останется. Хотя , зачем они ей. Главный орган это ж уши, чтоб слушать: что там наверху.