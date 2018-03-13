Три четверти россиян считают высоким уровень коррупции в стране
Это показал опрос фонда «Общественное мнение». Социологи отмечают, что за последние три года показатель вырос почти на 10%. При этом 15% опрошенных считают, что уровень коррупции в стране, скорее, снижается, чем повышается, — передает агентство «Интерфакс».
Комментарии7
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tvitov66 13 марта 2018 | 21:35
Странно что при этом предводитель ворья имеет рейтинг 86%
vladimirbelarus 13 марта 2018 | 21:43
tvitov66: И по прежнему голосуют за хуйло. Где у них логика?
kottigr1 13 марта 2018 | 21:51
vladimirbelarus: Да никто за него не голосует, кроме очередного главы ЦИКа, которому Путин приказывает зачитывать бумажку со своей фамилией..
djuga 13 марта 2018 | 21:51
tvitov66: Странно что при этом предводитель ворья имеет рейтинг 86%
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В России понятие "коррупция" уже настолько неизбежно-привычно, настолько замылилось, что говорить о ней все равно, что о погоде или зарплате. В нынешних условиях бороться с ней - это как бороться с климатом. Мы просто живем в коррупции, как кто-то живет в Австралии.
palmcoast___ 13 марта 2018 | 21:52
А я верю, что есть еще порох в пороховницах России, можно чутка повысить этот показатель коррупции. Так держать страна, больше аду!
perestarok 13 марта 2018 | 21:59
"Три четверти россиян считают высоким уровень коррупции в стране"
Это три четверти, которые дают взятки?
grishakras 13 марта 2018 | 22:01
Отсюда вывод : одна четверть или совсем дремучие , или полные дебилы. Многовато для страны , которая умеет читать.