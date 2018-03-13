"Три четверти россиян считают высоким уровень коррупции в стране"

Это показал опрос фонда «Общественное мнение». Социологи отмечают, что за последние три года показатель вырос почти на 10%. При этом 15% опрошенных считают, что уровень коррупции в стране, скорее, снижается, чем повышается, — передает агентство «Интерфакс».