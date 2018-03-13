Журналист Антон Красовский покинул избирательный штаб кандидата в президенты Ксении Собчак

Так утверждают источники РБК. По их данным, уход Красовского стал следствием конфликта с Собчак. При этом, три собеседника издания сказали, что Красовского уволили. Один утверждает, что это было личное решение журналиста.

Сам Красовский не подтвердил, но и не опроверг сообщения об уходе из штаба, — отмечает РБК.