Журналист Антон Красовский покинул избирательный штаб кандидата в президенты Ксении Собчак
Так утверждают источники РБК. По их данным, уход Красовского стал следствием конфликта с Собчак. При этом, три собеседника издания сказали, что Красовского уволили. Один утверждает, что это было личное решение журналиста.
Сам Красовский не подтвердил, но и не опроверг сообщения об уходе из штаба, — отмечает РБК.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
babich174 13 марта 2018 | 21:41
"Корифей избирательных штабов" Антоша получил палкой по хвосту и даже бабло не помогло...
m_doc 13 марта 2018 | 21:46
Закономерно. Альянс незлого Красовского и конченой стервозы был обречён изначально.
liberal_vulgaris 13 марта 2018 | 21:48
Кобылка все кинет. Этому она научилась у навального :)
malanoff 13 марта 2018 | 22:05
liberal_vulgaris: "Кобылка все кинет."
=====================
Предполагаю , что ее заставил это сделать злой крестный.
liberal_vulgaris 13 марта 2018 | 22:07
malanoff: Бедняжку пытали?
shalunok 13 марта 2018 | 22:00
Судя по непредсказуемым изменениям позиции Красовского на Эхе, у меня сложилось впечатление о его эксцентричном модусе вивенди, и мне в принципе непонятно участие такого персонажа в любом штабе (ну, может быть, за исключением штаба комитета борьбы против распространения СПИДА).
Впрочем, меня также удивляет задействие как серьезного консультанта и стратега такого страдающего параноидальной манией собственного величия, как Белковский.
eslichestno 13 марта 2018 | 22:03
Девочки поссорились. А что Стас Белковский, еще при Собчак, или вернул себе мужское достоинство?
abuvgrobu 13 марта 2018 | 22:03
Баблища много запросил Антоша, а Собчак бабло сама сильно любит..