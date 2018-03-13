В Мещанский суд Москвы подан коллективный иск от пользователей мессенджера Телеграм

Они просят признать незаконным требование ФСБ к администрации сервиса предоставить ключи для дешифровки сообщений. Об этом изданию РБК сообщил адвокат Саркис Дарбинян. «Дело против Телеграм – это не просто частное дело коммерческой компании – это касается всех пользователей Интернета в России», — сказал адвокат.

Осенью прошлого года подобный иск против ФСБ подали ведущий «Эха Москвы» Александр Плющев и журналист Олег Кашин. Однако Мещанский суд Москвы отказался его принимать. В суде не увидели нарушений прав Плющева и Кашина.