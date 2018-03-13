Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прекратит исполнять свои обязанности уже сегодня

Формально его отставка состоится 31 марта. Об этом рассказал сам Тиллерсон. Он добавил, что сегодня временно передает обязанности своему заместителю Джону Салливану. Сегодня президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. В своем последнем выступлении глава Госдепартамента сказал, что добился важных договоренностей в Сирии, что давление КНДР в его бытность госсекретарем превзошло все ожидания и что изоляция России не служит чьим-либо интересом, — передает агентство «Интерфакс».