Трамп: Российское правительство должно предоставить четкие ответы на вопросы по отравлению Сергея Скрипаля

Об этом сказал президент США Дональд Трамп во время переговоров с премьером Великобритании Терезой Мэй, — говорится в заявлении британского правительства, которое цитирует агентство РИА Новости. Согласно этим данным, президент США сказал, что Вашингтон всё время был на стороне Великобритании.