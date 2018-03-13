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21:30, 13 марта 2018

Трамп: Российское правительство должно предоставить четкие ответы на вопросы по отравлению Сергея Скрипаля

Об этом сказал президент США Дональд Трамп во время переговоров с премьером Великобритании Терезой Мэй, — говорится в заявлении британского правительства, которое цитирует агентство РИА Новости. Согласно этим данным, президент США сказал, что Вашингтон всё время был на стороне Великобритании.

Комментарии

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dobro_vam_v_dom 13 марта 2018 | 21:32

Волчья стая...

tvitov66 13 марта 2018 | 21:37

dobro_vam_v_dom: настамнеты скажут что этонемы и приведут весомый аргумент - авыдокажите!

oo0oo 13 марта 2018 | 21:41

Ликвидация Скрипаля - чисто английское убийство, подготовленное и выполненное британской разведкой с целью дискредитации своего векового геополитического противника - России.

idruker 13 марта 2018 | 21:48

oo0oo: Ты безусловно прав. Соответственно сбитие Боинга - чисто голландское убийство. Отравление Литвиненко - чисто японское убийство. Соответственно вмешательство в выборы США - чисто русофобская провокация. Я уж не говорю про ликвидацию Немцова - чисто либерастская подстава самого Немцова

alehan00074 13 марта 2018 | 22:08

idruker: LOL! +1000!

tvitov66 13 марта 2018 | 21:49

oo0oo: как-же это по русски - насрать в гостях у соседа и показать на него грязным пальцем

serhio_25__ 13 марта 2018 | 21:43

tvitov66: "" настамнеты"" - оказывается создатель Новичка живет в США. Новичок не был принят на вооружение, потому что он сдал формулу газа и соответственно антидот.
"" что этонемы"" - в Солсбери находится крупнейшая химическая лаборатория Англии.
""и приведут весомый аргумент - авыдокажите! "" - по образцам химического вещества, можно определить, где оно было создано. Англия отказалась предоставить образцы.

tvitov66 13 марта 2018 | 21:51

serhio_25__: антидот у нервно паралитического боевого бинарного отравляющего вещества? Да вы прям ГЕНИЙ!!!! :)))

serhio_25__ 13 марта 2018 | 21:52

tvitov66: "" антидот у нервно паралитического боевого бинарного отравляющего вещества?"" - я так понимаю, что разговариваю с химиком, да не просто химиком, а разработчиком боевого бинарного отравляющего вещества?

listen_up 13 марта 2018 | 22:07

tvitov66: Друг мой! В коротком ответе нет места для химических формул, но поверьте, что антидот есть. Поскольку он нужен прежде всего тем, кто с этим ядом работает постоянно.

kottigr1 13 марта 2018 | 21:59

serhio_25__: оказывается создатель Новичка живет в США. Новичок не был принят на вооружение, потому что ..
-----------------------------------------------------------------------
Не читайте на ночь российские СМИ с их "распятыми мальчуганами" и "съеденными снегирями"...
A-232, "Новичок-5" - испытания боеприпасов с этими ОВ завершились лишь в 1991-1992 гг. уже после появления РФ.
"Новичок-5" — бинарное ОВ на основе A-232. По токсичности в пять-восемь раз превосходит VX. Ведущие разработчики — И. Васильев и А. Железняков (ГНИИОХТ, Москва).
"Новичок-7" — бинарное ОВ на основе А-230 с летучестью, как у зомана, но в десять раз токсичнее. Ведущий разработчик — Г. И. Дрозд (ГНИИОХТ, Москва).
Производился в Новочебоксарске, в Волгограде, в Шиханах.
Около Нукуса (Узбекистан) располагался лишь испытательный полигон и там он не производился..
Мирзаянов Вил Султанович известен только тем, что впервые рассказал об этом ОВ и в числе его разработчиков никогда не значился. Мирзаянов в течение 26 лет проработал в ГосНИИОХТе (Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии) - главном военном центре Советского Союза по производству химоружия. Он возглавлял подразделение контрразведки, которое вело наблюдение за прилегающей территорией, чтобы не допустить утечки..

serhio_25__ 13 марта 2018 | 22:08

kottigr1: ""Не читайте на ночь российские СМИ с их "распятыми мальчуганами" и "съеденными снегирями"... "" - где УкропАгитПроп набирает таких дебилов, которые на полном серьезе верят в шутку про снегирей, которые замалчивают "распятых" мальчиков от Торнадо?

""A-232, "Новичок-5" - испытания боеприпасов с этими ОВ завершились лишь в 1991-1992 гг. уже после появления РФ..."" - а нам говорили, что газ секретный и информации о нем нет? А тут все прям от А до Я о нем написано. Как так?

""Мирзаянов Вил Султанович известен только тем, что впервые рассказал об этом ОВ и в числе его разработчиков никогда не значился."" - кем не значился? Покажи официальный список создателей?
"" Мирзаянов в течение 26 лет проработал в ГосНИИОХТе ..."" - и? Это как-то доказывает, что он формулу вещества не передал?

cilovit 13 марта 2018 | 22:04

tvitov66: Ну да .последнии годы оказывается против России ничего доказывать не надо.Джентельменам верят на слово.

boseal 13 марта 2018 | 21:48

dobro_vam_v_dom: Для начала Великобритании стоило бы предоставить факты указывающие на непосредственное участие российских силовых структур в данном покушении. Если нет доказательств то господа англосаксы могут "идти лесом". Заявления некоторых аналитиков про войну и вовсе смешны, ибо дальше раздувания ноздрей дело не пойдет. Максимум выдавят RT - вот только не понятно зачем. Неужели считают своих граждан безмозглыми идиотами, которые через одного становятся жертвами российской пропаганды?

splin2 13 марта 2018 | 21:34

четкие ответы на вопросы по отравлению Сергея Скрипаля: #настамнет , #авыдокажите

tvitov66 13 марта 2018 | 21:41

splin2: Путин: «С нами никто не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас» и заткнулся обделанный в позоре и аргентинской муке

serhio_25__ 13 марта 2018 | 21:45

splin2: #доказательстваесть #номынепокажем

cuzmich35 13 марта 2018 | 21:35

Россия никому ничего не должна!
пора это уже усвоить!

idruker 13 марта 2018 | 21:37

cuzmich35: нормальная позиция социопата

shlevet 13 марта 2018 | 22:02

idruker: Вообще-то, это нормальная позиция нормального человека, который знает что такое презумпция невиновности.
А что касается социопатов, то у П.Верзилова и его жены Н.Толоконниковой вид на жительство в Канаде

tvitov66 13 марта 2018 | 21:39

cuzmich35: и своим собственным гражданам тоже? Тогда на пенсию, медицину и похороны можешь даже не рассчитывать - будешь жить плохо, долго, больным и нищим

volvic 13 марта 2018 | 21:42

cuzmich35: Россия - это кто? Путин, что ли? Тоже мне Россия.

cuzmich35 13 марта 2018 | 21:51

volvic: Если ты-баран ,живешь в России и не понял что это,то о чем с тобой говорить?
Но похоже.что подобные дауны только в Жмеринке существуют!

kottigr1 13 марта 2018 | 22:02

cuzmich35: Путин - это позор России..

volvic 13 марта 2018 | 22:02

cuzmich35: Если у человека нет мыслей, он переходит на ругань.

cuzmich35 13 марта 2018 | 22:08

volvic: Это не ругань,а константация факта! Зачем с такими ругаться???? Над ними надо смеяться!

ki000999 13 марта 2018 | 21:35

ТРАМПНАШ уже чмо, или еще нет?

xoxlolox 13 марта 2018 | 21:37

Ответ: - " Идите на куй ! " достаточно четкий?

haldey 13 марта 2018 | 21:37

Ща все брошу... Дональд, у себя разгребай завалы, там те лабать и лабать... Не отвлекайся, дело горбачева в Америке живет и процветает))) Ждем алаверды, развала СШЫ...

demokrat62 13 марта 2018 | 21:40

Перевожу слова Трампа на русский язык-иначе полное эмбарго на продажу русской нефти на Лондонской и Нью-йоркской биржах и отключение от SWIFT. Это не мультики про фейкоружие своим холопам показывать..

shlevet 13 марта 2018 | 22:04

demokrat62: //Перевожу слова Трампа на русский язык-иначе полное эмбарго...и отключение от SWIFT...//

Время покажет, какой из вас переводчик =)):-)

mladek 13 марта 2018 | 21:41

Из-за чего бы, кажется, сегодня воевать России со всем светом? - чтобы банда Путина нескончаемо питалась за счет захваченной и все более нищающей страны.

shlevet 13 марта 2018 | 22:06

mladek: //Из-за чего бы, кажется, сегодня воевать России со всем светом?...//

Мы не воюем со всем светом, пока что нам ставятся вопросы и ультиматумы, непонятно на каком основании.
Так может это они мечтают воевать с Россией?

kisa2000 13 марта 2018 | 21:48

Российское правительство только создаёт т вопросы и проблемы для российских граждан, а отвечать на вопросы и за свои действия это правительство не намерено. Им не до этого, шубы и деньги считают.

nikmart001 13 марта 2018 | 21:51

А что там представлять? Надо просто посмотреть, кто получил или получит выгоду от всего этого, на того все потом и спишут! Англия борется за отмену чемпионата по футболу в России, лучшего повода не придумаешь. Ну не пробирки же опять царапать. А Америка вообще вывезла к себе все разработки и даже главного разработчика этого отравляющего вещества, которое нашли англичане.....

pepetz 13 марта 2018 | 21:53

Да, мы, как описавшийся школьник перед директором школы.

shlevet 13 марта 2018 | 22:08

pepetz: //Да, мы, как описавшийся школьник перед директором школы.//
Простите не мы, а вы, лично вы =)):-)

shlevet 13 марта 2018 | 21:54

Это Арчи!

abuvgrobu 13 марта 2018 | 21:57

Никто уже давно не верит, в эту их глобальную ложь. Они и сами в свою ложь не верят, но не могут остановиться, пока Россия их не остановит.

inga_92 13 марта 2018 | 21:58

Несмотря на всю нашу мультяшную "мощь" как-то глуповато с Англией "быковать"...

stoned_fox 13 марта 2018 | 22:00

С какого буя Россия должна что то предоставлять?

cukker 13 марта 2018 | 22:00

завод "Новичок" в Узбекистане разоружало США, ЦРУ и припасло пару ампул. Поэтому Помпео и повысили

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