Трамп: Российское правительство должно предоставить четкие ответы на вопросы по отравлению Сергея Скрипаля
Об этом сказал президент США Дональд Трамп во время переговоров с премьером Великобритании Терезой Мэй, — говорится в заявлении британского правительства, которое цитирует агентство РИА Новости. Согласно этим данным, президент США сказал, что Вашингтон всё время был на стороне Великобритании.
Комментарии42
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dobro_vam_v_dom 13 марта 2018 | 21:32
Волчья стая...
tvitov66 13 марта 2018 | 21:37
dobro_vam_v_dom: настамнеты скажут что этонемы и приведут весомый аргумент - авыдокажите!
oo0oo 13 марта 2018 | 21:41
Ликвидация Скрипаля - чисто английское убийство, подготовленное и выполненное британской разведкой с целью дискредитации своего векового геополитического противника - России.
idruker 13 марта 2018 | 21:48
oo0oo: Ты безусловно прав. Соответственно сбитие Боинга - чисто голландское убийство. Отравление Литвиненко - чисто японское убийство. Соответственно вмешательство в выборы США - чисто русофобская провокация. Я уж не говорю про ликвидацию Немцова - чисто либерастская подстава самого Немцова
alehan00074 13 марта 2018 | 22:08
idruker: LOL! +1000!
tvitov66 13 марта 2018 | 21:49
oo0oo: как-же это по русски - насрать в гостях у соседа и показать на него грязным пальцем
serhio_25__ 13 марта 2018 | 21:43
tvitov66: "" настамнеты"" - оказывается создатель Новичка живет в США. Новичок не был принят на вооружение, потому что он сдал формулу газа и соответственно антидот.
"" что этонемы"" - в Солсбери находится крупнейшая химическая лаборатория Англии.
""и приведут весомый аргумент - авыдокажите! "" - по образцам химического вещества, можно определить, где оно было создано. Англия отказалась предоставить образцы.
tvitov66 13 марта 2018 | 21:51
serhio_25__: антидот у нервно паралитического боевого бинарного отравляющего вещества? Да вы прям ГЕНИЙ!!!! :)))
serhio_25__ 13 марта 2018 | 21:52
tvitov66: "" антидот у нервно паралитического боевого бинарного отравляющего вещества?"" - я так понимаю, что разговариваю с химиком, да не просто химиком, а разработчиком боевого бинарного отравляющего вещества?
listen_up 13 марта 2018 | 22:07
tvitov66: Друг мой! В коротком ответе нет места для химических формул, но поверьте, что антидот есть. Поскольку он нужен прежде всего тем, кто с этим ядом работает постоянно.
kottigr1 13 марта 2018 | 21:59
serhio_25__: оказывается создатель Новичка живет в США. Новичок не был принят на вооружение, потому что ..
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Не читайте на ночь российские СМИ с их "распятыми мальчуганами" и "съеденными снегирями"...
A-232, "Новичок-5" - испытания боеприпасов с этими ОВ завершились лишь в 1991-1992 гг. уже после появления РФ.
"Новичок-5" — бинарное ОВ на основе A-232. По токсичности в пять-восемь раз превосходит VX. Ведущие разработчики — И. Васильев и А. Железняков (ГНИИОХТ, Москва).
"Новичок-7" — бинарное ОВ на основе А-230 с летучестью, как у зомана, но в десять раз токсичнее. Ведущий разработчик — Г. И. Дрозд (ГНИИОХТ, Москва).
Производился в Новочебоксарске, в Волгограде, в Шиханах.
Около Нукуса (Узбекистан) располагался лишь испытательный полигон и там он не производился..
Мирзаянов Вил Султанович известен только тем, что впервые рассказал об этом ОВ и в числе его разработчиков никогда не значился. Мирзаянов в течение 26 лет проработал в ГосНИИОХТе (Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии) - главном военном центре Советского Союза по производству химоружия. Он возглавлял подразделение контрразведки, которое вело наблюдение за прилегающей территорией, чтобы не допустить утечки..
serhio_25__ 13 марта 2018 | 22:08
kottigr1: ""Не читайте на ночь российские СМИ с их "распятыми мальчуганами" и "съеденными снегирями"... "" - где УкропАгитПроп набирает таких дебилов, которые на полном серьезе верят в шутку про снегирей, которые замалчивают "распятых" мальчиков от Торнадо?
""A-232, "Новичок-5" - испытания боеприпасов с этими ОВ завершились лишь в 1991-1992 гг. уже после появления РФ..."" - а нам говорили, что газ секретный и информации о нем нет? А тут все прям от А до Я о нем написано. Как так?
""Мирзаянов Вил Султанович известен только тем, что впервые рассказал об этом ОВ и в числе его разработчиков никогда не значился."" - кем не значился? Покажи официальный список создателей?
"" Мирзаянов в течение 26 лет проработал в ГосНИИОХТе ..."" - и? Это как-то доказывает, что он формулу вещества не передал?
cilovit 13 марта 2018 | 22:04
tvitov66: Ну да .последнии годы оказывается против России ничего доказывать не надо.Джентельменам верят на слово.
boseal 13 марта 2018 | 21:48
dobro_vam_v_dom: Для начала Великобритании стоило бы предоставить факты указывающие на непосредственное участие российских силовых структур в данном покушении. Если нет доказательств то господа англосаксы могут "идти лесом". Заявления некоторых аналитиков про войну и вовсе смешны, ибо дальше раздувания ноздрей дело не пойдет. Максимум выдавят RT - вот только не понятно зачем. Неужели считают своих граждан безмозглыми идиотами, которые через одного становятся жертвами российской пропаганды?
splin2 13 марта 2018 | 21:34
четкие ответы на вопросы по отравлению Сергея Скрипаля: #настамнет , #авыдокажите
tvitov66 13 марта 2018 | 21:41
splin2: Путин: «С нами никто не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас» и заткнулся обделанный в позоре и аргентинской муке
serhio_25__ 13 марта 2018 | 21:45
splin2: #доказательстваесть #номынепокажем
cuzmich35 13 марта 2018 | 21:35
Россия никому ничего не должна!
пора это уже усвоить!
idruker 13 марта 2018 | 21:37
cuzmich35: нормальная позиция социопата
shlevet 13 марта 2018 | 22:02
idruker: Вообще-то, это нормальная позиция нормального человека, который знает что такое презумпция невиновности.
А что касается социопатов, то у П.Верзилова и его жены Н.Толоконниковой вид на жительство в Канаде
tvitov66 13 марта 2018 | 21:39
cuzmich35: и своим собственным гражданам тоже? Тогда на пенсию, медицину и похороны можешь даже не рассчитывать - будешь жить плохо, долго, больным и нищим
volvic 13 марта 2018 | 21:42
cuzmich35: Россия - это кто? Путин, что ли? Тоже мне Россия.
cuzmich35 13 марта 2018 | 21:51
volvic: Если ты-баран ,живешь в России и не понял что это,то о чем с тобой говорить?
Но похоже.что подобные дауны только в Жмеринке существуют!
kottigr1 13 марта 2018 | 22:02
cuzmich35: Путин - это позор России..
volvic 13 марта 2018 | 22:02
cuzmich35: Если у человека нет мыслей, он переходит на ругань.
cuzmich35 13 марта 2018 | 22:08
volvic: Это не ругань,а константация факта! Зачем с такими ругаться???? Над ними надо смеяться!
ki000999 13 марта 2018 | 21:35
ТРАМПНАШ уже чмо, или еще нет?
xoxlolox 13 марта 2018 | 21:37
Ответ: - " Идите на куй ! " достаточно четкий?
haldey 13 марта 2018 | 21:37
Ща все брошу... Дональд, у себя разгребай завалы, там те лабать и лабать... Не отвлекайся, дело горбачева в Америке живет и процветает))) Ждем алаверды, развала СШЫ...
demokrat62 13 марта 2018 | 21:40
Перевожу слова Трампа на русский язык-иначе полное эмбарго на продажу русской нефти на Лондонской и Нью-йоркской биржах и отключение от SWIFT. Это не мультики про фейкоружие своим холопам показывать..
shlevet 13 марта 2018 | 22:04
demokrat62: //Перевожу слова Трампа на русский язык-иначе полное эмбарго...и отключение от SWIFT...//
Время покажет, какой из вас переводчик =)):-)
mladek 13 марта 2018 | 21:41
Из-за чего бы, кажется, сегодня воевать России со всем светом? - чтобы банда Путина нескончаемо питалась за счет захваченной и все более нищающей страны.
shlevet 13 марта 2018 | 22:06
mladek: //Из-за чего бы, кажется, сегодня воевать России со всем светом?...//
Мы не воюем со всем светом, пока что нам ставятся вопросы и ультиматумы, непонятно на каком основании.
Так может это они мечтают воевать с Россией?
kisa2000 13 марта 2018 | 21:48
Российское правительство только создаёт т вопросы и проблемы для российских граждан, а отвечать на вопросы и за свои действия это правительство не намерено. Им не до этого, шубы и деньги считают.
nikmart001 13 марта 2018 | 21:51
А что там представлять? Надо просто посмотреть, кто получил или получит выгоду от всего этого, на того все потом и спишут! Англия борется за отмену чемпионата по футболу в России, лучшего повода не придумаешь. Ну не пробирки же опять царапать. А Америка вообще вывезла к себе все разработки и даже главного разработчика этого отравляющего вещества, которое нашли англичане.....
pepetz 13 марта 2018 | 21:53
Да, мы, как описавшийся школьник перед директором школы.
shlevet 13 марта 2018 | 22:08
pepetz: //Да, мы, как описавшийся школьник перед директором школы.//
Простите не мы, а вы, лично вы =)):-)
shlevet 13 марта 2018 | 21:54
Это Арчи!
abuvgrobu 13 марта 2018 | 21:57
Никто уже давно не верит, в эту их глобальную ложь. Они и сами в свою ложь не верят, но не могут остановиться, пока Россия их не остановит.
inga_92 13 марта 2018 | 21:58
Несмотря на всю нашу мультяшную "мощь" как-то глуповато с Англией "быковать"...
stoned_fox 13 марта 2018 | 22:00
С какого буя Россия должна что то предоставлять?
cukker 13 марта 2018 | 22:00
завод "Новичок" в Узбекистане разоружало США, ЦРУ и припасло пару ампул. Поэтому Помпео и повысили